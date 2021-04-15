الصحة: كل لقاحات كورونا المستخدمة في مصر ثبتت مأمونيتها وفاعليتها

لمستشفيات ترفع درجة الاستعداد لاستيعاب أي زيادة في الإصابات

أكدت مصادر بوزارة الصحة والسكان أن كافة لقاحات فيروس كورونا المستخدمة في مصر ثبتت مأمونيتها وفاعليتها، من خلال الدراسات التي أجريت عليها، وتم تسجيلها بهيئة الدواء المصرية.

وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أن مستشفيات وزارة الصحة رفعت درجة استعدادها لاستيعاب أي زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه يتم عقد اجتماع يومي مع وكلاء الوزارة ومديري 376 مستشفى على مستوى الجمهورية لمتابعة سير العمل والوقوف على الاحتياجات وتلبيتها على الفور.

وأشارت إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من خلال غسل الأيدي باستمرار، وارتداء الكمامة والتخلص منها بشكل آمن عن طريق إلقائها فى سلة المهملات وتطهير الأيدي بعد ذلك، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين والتطهير المستمر للأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة.

وأوضحت أنه من المقرر استقبال ما يقارب مليون من لقاح "سينوفارم" الصينى خلال الأيام المقبلة، بالإضافة إلى اللقاحات المقرر الحصول عليها التحالف الدولي للأمصال واللقاحات، والتى ستصل إلى 4.5 مليون جرعة خلال الـ4 أسابيع القادمة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كورونا.

كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440"، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس الأربعاء، عن خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم.