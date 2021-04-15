تأجيل دعوى تطالب رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه لـ17 مايو

قررت المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس ضد الفنانة رانيا يوسف، والتى يطالب فيها بالتعويض بمبلغ قدره 5 ملايين جنيه بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي، لجلسة 17 مايو المقبل.

وقال دفاع رانيا يوسف في جلسة سابقة إن موكلته تعرضت لأضرار نفسية ومادية، وطالب بتعويض قدرة 10 ملايين جنية من نزار الفارس

أقام «الفارس» ضد الفنانة رانيا يوسف دعوى يطالبها فيها بتعويض قدره 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل برّأت رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

وأقام المستشار هيثم عباس بصفته وكيلاً عن الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية حملت رقم 476 لسنة 20121 اقتصادي، ضد الفنانة المصرية رانيا يوسف بالمطالبة بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الإعلامي نزار الفارس بأنه بارك للفنانة المصرية رانيا يوسف على حكم البراءة الصادر لها من اتهامات طالتها بعد الحلقة التي استضافها فيها في برنامجه (مع الفارس) وما تلاه ضدها من انتقادات واتهامات ولكنة فؤجى بأنها تتهمه تارة بالتحرش بها وتارة أنه بلا شرف وهو ما يرفضه جملة وتفصيلا وعليه انتظر حتى يبت القضاء المصرى في اتهاماتها لاقتضاء حقة القانونى منها واثقا في حماية القضاء المصرى الشامخ للكافة.

وصرح المستشار هيثم عباس بأن موكله الإعلامى العراقى نزار الفارس تعرض للسب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي لكون وصف متحرش على أي شخص يعد قذفًا معاقب عليه قانونًا وما الحال عندما يكون الأمر متعلقاً بـإعلامى يتابعه الملايين وهو ما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة لاسيما أن الذي وصفته هي فنانة لها ثقلها وأخبارها يتم تناقلها كالنار في الهشيم.

وكانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا من أشرف فرحات، المحامي، ضد الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج «مع الفارس»، على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

وظهرت الفنانة في حلقة عبر قناة الرشيد العراقية، في 31 ديسمبر الماضي، دافعت فيها عن نفسها بعدما اتهمها المذيع العراقي بأنها تحاول إثارة الجدل بإبراز مفاتن جسدها بارتداء فساتين مثيرة، فقالت: «ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيئا ما»- وفقا لقولها.

وردت يوسف على سؤال المذيع عن فستانها الذي يبرز مؤخرتها، قائلة: «مؤخرتي أنا بس، ما كل الفنانات كده».

وتعرضت رانيا بعد الحلقة لهجوم كبير من جمهورها على شبكات التواصل الاجتماعي بسبب ردها على المذيع العراقي.