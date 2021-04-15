وزير التموين يصل مصنع «الدلتا للسكر» بكفر الشيخ لتفقد خطوط الانتاج

بعد تطوير وزيادة طاقة التشغيل

وصل وزير التموين، منذ قليل، إلى مصنع شركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ لتفقد خطوط انتاج السكر المحلى بعد عمليات التطوير وزيادة طاقة التشغيل.

ووصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وكان فى استقبالهما الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، لتفقد تطوير ورفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي تطوير مصنع شركة الدلتا للسكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وذلك تحت إشراف وزير التموين .



واستعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21 ألف طن بنجر يوميا، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، افتتح أعمال تطوير المخبز الآلي بكفر الشيخ والتابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، وذلك ضمن جولته اليوم الخميس بالمحافظة .

ومن المقرر أيضاً المرور على أحد مخابز القطاع العام ومتابعة عملية صرف الخبز للمواطنين فى ضوء مواعيد عمل المخابز الجديدة والتي تم إقرارها خلال شهر رمضان المعظم، كما تشمل الجولة تفقد الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك داخل محافظة كفر الشيخ.

يرافق المصيلحي اليوم فى جولته كل من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ووكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ عماد حبيب وكذلك اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، والمهندس محمد عبد الغفار رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد من القيادات التموينية والتنفيذية بالمحافظة.