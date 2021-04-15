الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد تطوير وزيادة طاقة التشغيل

وزير التموين يصل مصنع «الدلتا للسكر» بكفر الشيخ لتفقد خطوط الانتاج

وزير التموين
وزير التموين

وصل وزير التموين، منذ قليل، إلى مصنع  شركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ لتفقد خطوط انتاج السكر المحلى بعد عمليات التطوير وزيادة طاقة التشغيل.

ووصل الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه  اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى مصنع شركة الدلتا للسكر بمنطقة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وكان فى استقبالهما الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، لتفقد تطوير ورفع كفاءة طاقة  تشغيل المصنع لزيادة معدلات الإنتاج.

ويأتي تطوير مصنع شركة  الدلتا للسكر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المصانع الحكومية  الخاصة بالسلع الاستراتيجية لزيادة معدلات الإنتاج من الأمن الغذائى لهذه السلع وتقليل الاستيراد من الخارج توفيرا للعملة الصعبة، وذلك تحت إشراف وزير التموين .


واستعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر والعضو المنتدب، خطة تطوير المصنع ورفع طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 21  ألف طن بنجر يوميا، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين.

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، افتتح أعمال تطوير المخبز الآلي بكفر الشيخ والتابع لمطاحن وسط وغرب الدلتا، وذلك ضمن جولته اليوم الخميس بالمحافظة .

ومن المقرر أيضاً المرور على أحد مخابز القطاع العام ومتابعة عملية صرف الخبز للمواطنين فى ضوء مواعيد عمل المخابز الجديدة والتي تم إقرارها خلال شهر رمضان المعظم، كما تشمل الجولة تفقد الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك داخل محافظة كفر الشيخ.

يرافق المصيلحي اليوم فى جولته كل من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ،  أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ووكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ  عماد حبيب وكذلك اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، والدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، والمهندس محمد عبد الغفار رئيس شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، وعدد من القيادات التموينية والتنفيذية بالمحافظة.

اخر قرارات وزير التموين الدلتا للسكر كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرارة مرتفعة وأتربة.. تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

«التموين» تعلن موعد إضافة مواليد جدد

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 15-4-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى