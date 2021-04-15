تارا عماد «ترند» بعد التألق في مسلسلي «موسى وضد الكسر»

إشادة نجيب ساويرس بأدائها جذبت اهتمام المتابعين

تصدرت الفنانة تارا عماد، خلال الساعات الماضية "ترند تويتر" وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك على محركات البحث المختلفة بعد تألقها في مسلسلي موسى مع محمد رمضان، وضد الكسر مع نيللي كريم، وتقدم الفنانة الشابة في مسلسل موسى فتاة صعيدية للمرة الأولى، بينما تقدم دور فتاة محجبة في مسلسل ضد الكسر، وتصدرت "الترند" أيضا بسبب إعلان أخير لها لأحد الأندية الرياضية.

- فتاة صعيدية لأول مرة

و جاء تصدر الفنانة الشابة بعد دورها المميز في مسلسل موسى مع محمد رمضان حيث قدمت دورا صعيديا للمرة الأولى، كحبيبته ولكن لم يحالفهما الحظ للارتباط بسبب فقر موسى وتألقت تارا في اللهجة الصعيدية بالرغم من أنها المرة الأولى، وجاء مشهد زفافها الأقوى خلال حلقة أمس، والعمل يشارك في بطولته كلا من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، فريدة سيف النصر، وهبة مجدي ومن تأليف ناصر عبد الرحمن، ومن إخراج محمد سلامة

تارا عماد دورها في ضد الكسر

كما تشارك بدور فتاة محجبة ولكنها صاحبة نفسية معقدة في مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللي كريم في شخصية معاكسة تماما عن ما تقدمه في مسلسل موسى، ويشاركها البطولة كلا من محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤى عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل من نتاج جمال العدل، ويعرض عبر قناة سي بي سي التابعة لقنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكان من أسباب تصدر تارا عماد للترند إشادة رجل الأعمال نجيب ساويرس بها وبدورها في مسلسلها الجديد موسى مع محمد رمضان وعدد من النجوم، عن طريق تويتة له على موقع التدوينات القصيرة تويتر وهو ما تفاعل معه الكثير من متابعيه، وكذلك بعد مشاركتها أيضا في حملة إعلامية كبيرة مع كلا من النجم كريم عبد العزيز ونيللي كريم لنادي رياضي في السادس من أكتوبر، وتداول الجمهور الكثير من المعلومات حول تارا عماد خلال الساعات الماضية وهو ما جعلها تتصدر الترند في المواقع المختلفة، ومحركات البحث المختلفة وسط شخصيات مختلفة.