دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان 1442

مع حلول اليوم الرابع من شهر رمضان يبحث المسلمين والمسلمات من جميع أنحاء الدول عن الدعاء المفضل للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حيث ترتفع عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات الإنترنت والسوشيال ميديا عبر موقع “ جوجل ” من قبل الكثير من المسلمين عن دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان.

وينتظر كلاً منا هذا الشهر العظيم للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الصيام وكثرة الدعاء والصلاة ، لذلك يرصد لكم “الدستور” في تقريره أفضل الأدعية لليوم الرابع من شهر رمضان.

دعاء اليوم الرابع من شهر رمضان

1 - اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يمينى وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

2 - اللهم لا تفجعني بفاجعة قد تصيبني أو تصيب أهلي ومن أحب اللهم احفظهم لي، ولا تريني فيهم بأساً يبكيني، وكن معي يالله فإني أستودعك كل ما أملك.

3 - أسأل الله لكم فى شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تتناثر وهموم تتطاير وأن يجعل بسمتكم سعادة وصمتكم عبادة وخاتمتكم شهادة ورزقكم فى زيادة.

4 - اللهم ارحم من سكنوا القبور وفارقوا الأهل والدور فـ إنك أنت العزيز الغفور اللهم إرحم كل غالي فقدناه.

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5 - اللهم أمدد لنا في رزقنا مد البصر، وأحسن خواتمنا، ووسع قبورنا، وظللنا بعرشك، ويمن كتابنا وسهل حسبابنا وارزقنا جنتك والنظر إليك.

6 - أعوذ بالله من قهر يُبكيني وحزن يطويني وصديق يكسُرني وذنب يحبسّ فرحتي أعوذ بالله من همّوم الدُنيا وما فيها.

7 - اللهُم لآ تَجعَلنآ مِن الذينَ ضل سَعيُهم فِي الحَيَآة الدُنيَآ وَهُمْ يَحْسَبُون أنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعَآ.

8 - اللهم اعطني من الدنيا ما تقيني به فتنتها وتغنيني به عن أهلها ويكون بلاغاً لي إلى ما هو خير منها فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

9 - اللهم أنزل على قبور المسلمين في كل الأرض رحماتك من السماء واغفر ذنوب مقصرهم وتجاوز عنهم وارحمهم وبرد تربتهم ؛ وعاملهم برحمتك لا بعدلك.