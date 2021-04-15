التصدي للخلايا الإرهابية

يبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2"، من بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي بعد الإثارة الكبيرة التي شهدتها أول حلقتين، و يركز المسلسل على بطولات الأجهزة الأمنية في الفترة من 2013 وحتى 2020 وكيف قاومت تلك الأجهزة الهجمات الإرهابية، ويعرض المسلسل الجديد على قنوات أون، وأبو ظبي طوال شهر رمضان، وتشهد الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2" مجموعة من الأحداث الهامة حول شخصيتي البطلين.

- تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 2 "

و تركز الحلقة الثالثة من المسلسل، مساء اليوم، على مجموعة من المشاهد التي تشير لتورط الجماعة الإرهابية في الكثير من الهجمات الإرهابية، والتي يتصدى لها رجال الأجهزة الأمنية المختلفة في الشرطة والجيش، ويعتبر اليوم هو المشهد الأول الذي يجمع بين الفنان أحمد مكي، ووالده الفنان هادي الجيار، وكذلك الفنان كريم عبد العزيز، فيما يبدأ إياد نصار الذي يؤدي دور الضابط محمد مبروك في جمع معلومات جديدة عن خيانة الجماعة الإرهابية، وضبط عدد من الخلايا التي كانت تخطط لتنفيذ مجموعة من الهجمات على التمركزات الأمنية.

وتقدم الحلقة الثالثة من "الاختيار 2" مجموعة كبيرة من المشاهد الإنسانية لعائلة كلا من زكريا ويوسف، وهما شخصيتي كريم عبد العزيز وأحمد مكي وكيف تؤثر طبيعة العمل على حياتهما الشخصية وعلاقتهما بالأسرة.

- أبطال وصناع المسلسل

يشارك في مسلسل الاختيار 2 مجموعة كبير من كبار النجوم وضيوف الشرف منهم الفنانة بشرى، والفنانة إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، ومحمد علاء، وسامح الصريطي، والفنان الراحل هادي الجيار الذي تم إهداء العمل لروحه في بداية التتر في لفتة طيبة من صناع المسلسل، ويشارك أيضا طارق صبري وإسلام جمال، أحمد داش، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف .

ويتواجد في المسلسل عدد كبير من ضيوف الشرف منهم النجم أحمد حلمي، والمطرب أحمد فهمي، والنجم أشرف عبد الباقي، والنجم نضال الشافعي، ومحمد فراج، وهشام جمال، وبيومي فؤاد، ومصطفى أبوسريع، وعلي الطيب، ومحمد محمود عبدالعزيز وعدد من الشباب المشاركين في العمل.