الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

عقد 3 ندوات ضمن مبادرة «الخلفة مسؤولية.. شارك في التنمية» بالبحيرة

ندوة سكنية
ندوة سكنية

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بجهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وخفض معدلات النمو السكاني وكذا تمكين المرأة والشباب عن طريق إعداد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المقدمة لأبناء المحافظ ومن خلال تضافر الجهود المعنية الحكومية والأهلية مما ينعكس إيجابياً على كافة برامج التنمية التى تشهدها المحافظة.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه في إطار سلسلة ندوات الحملة التثقيفية "الخلفة مسؤولية - شارك في التنمية" برعاية اللواء المحافظ التى تنظمها وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، تم تنظيم ٣ ندوات بمراكز حوش عيسى وإدكو وايتاي البارود بالتعاون مع التضامن والتأمين الصحي وجهاز تنمية المشروعات ومركز الإبداع الفنى بدمنهور والأوقاف والإدارات التعليمية بتلك المراكز كانت أحدها  بحوش عيسي وندوة بعنوان "الزيادة السكانية وآثارها السلبية على الخطط والبرامج التنموية" بالإدارة الصحية بادكو وندوة بعنوان “تنمية المشرعات الصغيرة للشباب والمرآة المعيلة” بقاعة الشباب والرياضة بمعنيا بمركز ومدينة إيتاي البارود.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الندوات تناولت دور الدولة في الاهتمام بتوفير حياة كريمة للأهالي والأسر الأكثر احتياجا ومدى اهتمام الدوله بالتوعية عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكيفية تمويل تلك المشروعات للشباب والمرآة المعيلة ومدى اهتمام الإسلام بالحث على تشجيعهم لتنفيذها  لتحسين مستوى دخلهم ومعيشتهم، كما تم توضيح كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد وأهمية تنظيم الأسرة والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

محافظة البحيرة هشام آمنة اللواء قافلة

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