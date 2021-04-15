أستاذ بجامعة أسيوط يشارك في برنامج للتصميم الهندسي بجامعة الملك سعود

لبحث مكافحة عدوى المباني الصحية والمستشفيات فى ظل كورونا

كشف الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن مشاركة الدكتور محمد حلمي الحفناوي، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث، في برنامج تدريبى بعنوان " نحو تصميم هندسي يحقق مكافحة عدوى المباني الصحية والمستشفيات فى ظل جائحة كورونا – كوفيد19".

يأتي ذلك ضمن الأنشطة والفعاليات التي تقدمها شعبة معماري المباني الصحية بالجمعية السعودية لعلوم العمران بجامعة الملك سعود، والتي تعد إحدى الشعب المنبثقة من الجمعية السعودية لعلوم العمران والمهتمة بمجال تخطيط وتصميم وتجهيز المباني الصحية والمستشفيات وتضم العديد من الاستشاريين المتميزين من القطاعات الحكومية والخاصة.

- تشجيع المشاركات العلمية والبحثية المتميزة

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن هذه المشاركة تعكس حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع كافة المشاركات العلمية والبحثية المتميزة، التي من شأنها نشر المعرفة وتنمية المهارات، وتشجيع الابتكار، ودعم البحث العلمي والفني، وتبادل الخبرات الحلية والدولية، والوقوف علي اخر المستجدات والتقنيات الحديثة فى مختلف المجالات، وهو من شأنه الإسهام فى تطوير وإثراء النشاط البحثي بالجامعة.

وأضاف "المنشاوي" أن جائحة فيروس كورونا المستجد تعد مجالاً خصباً للأبحاث والدراسات والتطبيقات العلمية التي تسلط الضوء على العديد من الجوانب التي تخص فيروس كورونا، ويعد مجال مكافحة العدوى من خلال التصاميم الهندسية للمباني والمستشفيات أحد أهم المجالات والاتجاهات الحديثة في السيطرة على انتشار الوباء، مضيفاً أن الجامعة تضم العديد من الكوادر والخبرات العلمية المؤهلة لإنتاج أبحاث وتطبيقات علمية، قادرة على مواجهة المشكلات المختلفة بشتى انوعها.

- تفاصيل البرنامج التدريبي

من جهته أوضح محمد حلمي الحفناوي، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث، أن البرنامج التدريبي يتناول تحديد سبل الاستفادة من التصميم الهندسي والمعماري للمستشفيات في التعامل الآمن مع جائحة فيروس كورنا المستجد ومكافحة انتقال العدوي بالمباني ، من خلال توضيح كيفية التوزيع السليم للفراغات المعمارية بالمبني، والتدريب علي الاختيار السليم للمواد التشطيبات، والتعامل السليم مع أنظمة التكييف والإضاءة، وتوفير سبل العزل للمرضي.

و استهدف التدريب مجموعات من أساتذة الجامعة والمعماريين والاستشاريين من الجهات والهيئات الحكومية والخاصة، في مختلف التخصصات الهندسية والعديد من المهتمين بمجال تصميم المباني العلاجية من مختلف الجنسيات، وانتهي بحلقة نقاش تم فيها طرح الاسئلة المختلفة في مجال المباني الصحية والمستشفيات ، مع وضع توصيات جديدة في مكافحة عدوي المستشفيات.