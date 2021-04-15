«ست بـ 100 راجل».. أول سيدة في قنا تبيع الكبدة على عربية

تحدت التقاليد من أجل أسرتها

بدأت عملها على عربية الكبدة عقب إصابة ابنها بعيب خلقي وحاولت أن تساعده ولكن لم يكن بوسعها هي وزوجها توفير مصاريف العملية، فاقترضت أموالا من أقاربها وأصدقائها لتجري العملية لنجلها ولكن فشلت العملية، فقررت أن تعمل على سيارة تبيع من خلالها الكبدة لتسدد ديونها وديون زوجها، حتى افتتحت بعد ذلك محلاً صغيرًا لتبيع الكبدة وأنواع الساندوتشات المختلفة.

ندى محمد منصور،31عاما، من مواليد محافظة أسيوط، والمقيمة في مدينة قنا، والحاصلة على معهد فني تجاري أسيوط دفعه 2008، متزوجة من 14عاما، لديها 3 أطفال البراء، والحبيب، ويسر، و تعتبر أول سيدة تبيع الكبدة في مطعم "تيك أواي" بمدينة قنا.

- بدأت ببيع الملابس وتعبت من "اللف"

و تقول ندى، بدأت أبيع ملابس وبرفانات في المدارس في البداية، كان عندي طفل واحد وتعبت من لف على المدارس اشتغلت في معرض الكتاب في مكتبة لمدة 3 سنوات، وبعدها حصل حمل بسببه سبت الشغل والدنيا ضاقت علينا في مصاريف الأطفال، وبعدها ربنا كرمنى بحمل في بنتي الأخيرة يسر 4 سنوات حاليا ومن بعد الولادة الدنيا ضاقت أكتر .

و تروي بائعة الكبدة لـ "الدستور"، "ابني الكبير عنده عيب خلقي في ركبته استلفت فلوس الإجراء عملية في أسيوط وللأسف فشلت، وكمان اتزليت علشان الفلوس اللي استلفتها، أول ما اتذليت قررت أن محدش يكسرني ولا يذل أولادي، هشتغل وهقف على رجلي وجوزى شجعنى طبعا، ابتديت اجهز خضار من البيت وابيعه للناس من 4 سنين".

- عمل أكل "بيتي" من المنز ل

وتابعت قائلةً "ناس كتير كانت يقولى انتى خدامه كده قولتلهم لا انا هكمل أنا في بيتي وسط أولادي واللي بيديني حاجه ياخدها، قالولي انتي غريبة ماحدش يعرفك قولتلهم هنزل على النت وها اتعرف، بقيت اعمل اكل بيتي"، مضيفة قعدت 4 سنين علشان اقدر ادفع إيجار شقتي اللى كان بيتكسر عليا بالشهور وقفت وتعبت لأني اقسم بالله ماكنتش بالاقي علاج لأولادى، صممت أكمل حصلت مشاكل كتير طبعا مع جوزي بسبب تقصيري الأول في البيت والأولاد ولكن ربنا هداه عليا وخلاني أكمل، وبعد 4 سنين قررت افتح محل لأني عندي غضروف تعبت من شغل البيت لوحدي".

وأكملت السيدة القناوية حديثها قائلةً “استلفت فلوس من صاحب شغل جوزي وصممت افتح محل كبدة وكفتة، في البداية سمعت نقد كثير وتريقة كثير من شباب وبنات وستات، ولكن لا بيهمني لدرجة أن فيه ناس صورتني على عربية الكبدة علشان يتريقوا عليا ة برضه صممت وكملت، ووجدت من يشجعني ويقف بجانبي وابتديت اشتغل واعمل جروب على مواقع "السوشيال ميديا"، بانزل شغلي في الأيام العادية من 1 الضهر لحد 3 الفجر، وحاليا في رمضان المحل شغال مخلل وفول وزلابية ممكن انزل بعد الفطار لحد 2 باليل".

وأوضح أنها تتمنى أن توصل لحلمها وتفتح شقه كبرى وتنشأ مطعمًا كبيراً، قائلةً:"نفسي أكبر المحل بتاعي، وهاوصل بإذن الله لحد ما أسد فلوس اللى عليا وما اخليش أي دين عليا".