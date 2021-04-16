تفاصيل أول بروفة لامتحانات الشهادة الثانوية

تبدأ اول بروفة لامتحانات الشهادة الثانوية يوم الأحد، وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أول امتحان لطلاب الشهادة الثانوية.

معلومات عن الامتحان

-الامتحان سيكون علي التابلت من خلال لجان.

- مدة الامتحان ساعة أو أقل.

- دون درجات، والأسئلة افتراضية مثل اسمك إيه ولونك المفضل وهكذا.

- هدفها اختبار الشبكات والعمل على حل أى مشكلة تقنية.

وكان قد قدم محسن صديق رئيس الجودة وتكنولوجيا المعلومات نصائح هامة لطلاب الصف الثالث الثانوي وذلك قبل الامتحان التجريبي الاول لطلاب الشهادة الثانوية والمقرر عقده يوم الاحد المقبل.

نصح الطلاب بشحن للتابلت جيدا قبل الذهاب الي المدرسة بالاضافة الي أن الطالب الذي أغلق التابلت لفترة طويله عليه فتح التابلت وتوصيله بالانترنت حتي يتم التحديث .

وأشار خلال تصريح خاص لموقع الدستور أنه من المهم تحميل ابلكيشن تنويهات علي التابلت حتي يصل للطالب أي قرار جديد من الوزارة .

استعداد الوزارة

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي يوم 18 أبريل المقبل، وقالت الوزارة إنها تواصلت مع كافة المديريات التعليمية للعمل على حل أى مشكلة تكنولوجية أو فى البنية التحيتة لأي مدرسة قبل تجريب السيستم.

وأعطى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، توجيهات بإعداد تقارير بما فعلته كل مدرسة من أجل تصليح البنية التحتية لها حتى تكون مستعدة لعقد الامتحانات التجريبية فى أول يوم لها يوم 18 أبريل.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات شهر أبريل، يوم 18 أبريل الجاري وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، بينما يؤدي الطلاب امتحانات شهر مايو المقبل، من يوم 23 حتى يوم 27 مايو المقبل.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة الأمر من كافة الجوانب تسهيلا على الطلاب، ويجب أن تكون اللجنة مكونة من مسؤول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقارات الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.