الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 88، الصادر في 15 أبريل 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 460 لسنة 2021، بشأن سحب الجنسية المصرية من 22 مواطن.

نص قرار وزير الداخلية

وينص القرار على الأذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد مجدى عز الدين يوسف، وآخرهم أحمد محمد السيد علام) المدرجة أسماؤهم بالبيان التجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

نص قرار وزير الداخلية

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.