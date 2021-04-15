الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تسحب الجنسية المصرية من 22 مواطنا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 88، الصادر في 15 أبريل 2021، قرار وزارة الداخلية رقم 460 لسنة 2021، بشأن سحب الجنسية المصرية من 22 مواطن.

نص قرار وزير الداخلية

وينص القرار على الأذن لكلٍّ من الاثنين والعشرين مواطنًا (أولهم أحمد مجدى عز الدين يوسف، وآخرهم أحمد محمد السيد علام) المدرجة أسماؤهم بالبيان التجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كلٍّ منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

نص قرار وزير الداخلية

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975، الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة للوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«التموين» تعلن موعد إضافة مواليد جدد

وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 15-4-2021

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

السجن سنة مع الشغل والنفاذ للمتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى