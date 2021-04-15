الزراعة: مركز تجميع ألبان أبو قرقاص مطابق لمواصفات الجودة القياسية

القصير: جاري تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان

أعلنت وزارة الزراعة أن مركز تجميع ألبان أبو قرقاص، تم إنشاؤه طبقا لمواصفات الجودة القياسية ونموذج يحتذى به للقطاع الخاص .

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مركز تجميع الألبان بابوقرقاص بمحافظة المنيا هو أحد مراكز مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" ويأتي ضمن 10 مراكز نموذجية تابعة لوزارة الزراعة والجاري إنشاؤها طبقاً للمواصفات القياسية وفى المناطق التى يتمركز فيها صغار مربى ماشية اللبن ومنتجي الألبان وتفتقر إلى وجود مراكز تجميع للألبان، والتي تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربى ماشية اللبن ومنتجى الألبان، حيث تعداد الثروة الحيوانية فى مركز أبو قرقاص يبلغ حوالي 72 ألف رأس، منهم حوالى 25 ألف رأس ماشية لبن.

وأضاف أن مركز تجميع الألبان في أبوقرقاص مقام على إجمالى مساحة 600 متر مربع، ويشتمل على حلة استقبال اللبن، ووحدة الغسيل والتعقيم المركزية للخطوط ومواسير نقل اللبن، وفلاتر تنقية اللبن، والمبادل الحرارى الذي يخفض درجة حرارة اللبن إلى أقل من 5 درجات، وتانكات تبريد وحفظ اللبن والمعمل، وشيلر تبريد الألبان سريعاً لأقل من 5 درجات، وغلاية المياه الساخنة، ومولد الكهرباء الذى يعمل تلقائياً بمجرد إنقطاع الكهرباء العمومية.

وأوضح أن طاقة المركز الاستيعابية 10 أطنان يوميا فى تانكين (خزانات تبريد) وبذلك يمكن للمركز تجميع حوالى 20 طنا من الألبان يومياً، 10 أطنان صباحاً، و10 أطنان مساءً.

وأشار إلى أن الرئيس وجه بتحمل الدولة تكاليف الحصول على شهادة الإعتماد الدولية (الهاسب) لكل مركز تم تطويره وهى تبلغ 50 ألف جنيه لكل مركز وتم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ووزارة الإنتاج الحربى، والبنوك الممولة (البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلى المصرى) لتنظيم آليات العمل بمبادرة المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

وقال إنه جاري تجهيز 205 مراكز تجميع الألبان المزمع إنشائها وتطويرها ورفع كفاءتها طبقاً للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومى لمراكز تجميع الألبان.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، يرافقهما اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، افتتحوا السبت الماضي المركز النموذجي لتجميع الألبان بمدينة ابوقرقاص محافظة المنيا كأول مركز تجميع ألبان يتم افتتاحه من المراكز الـ 10 التابعة لوزارة الزراعة.