"تيك توك" تطلق هاشتاج #أجواء رمضان لمشاركة مستخدميها فعاليات الشهر الكريم

كامل: مهمتنا تحفيز الخيال والإبداع والمعرفة ومشاركة اللحظات الجميلة

تحرص منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة على مشاركة مستخدميها كل المناسبات واللحظات الخاصة، لتتيح لهم دائمًا التعبير عن أنفسهم ومشاركة اهتماماتهم مع أصدقائهم، ويزيد الاهتمام بالمشاركة على "تيك توك" خلال شهر رمضان المبارك، لما يتمتع به من أجواء ترفيهية وثقافية وفنية وتعليمية أيضًا.

وتقدم تيك توك خلال أيام شهر رمضان عددًا من الأنشطة المختلفة في المجالات كافة، لتساعدهم على الاستمتاع بكل لحظة فيه والاستفادة منها بالشكل الأمثل، سواء داخل التطبيق أو خارجه، وذلك من خلال هاشتاج أجواء_رمضان# والذي يمكن من خلاله مشاركة ومشاهدة كافة الفيديوهات الخاصة بشهر رمضان، والتي يندرج تحتها 3 فئات أساسية، هي التعليم والطعام والترفيه، لتضم الأنشطة ذات الموضوعات المختلفة وتحديات الفيديو القصيرة، مع ملصقات رمضان الممتعة إلى جانب العروض الحية التي يستضيفها المشاهير والطهاة والمبدعين.

يحتوي على برامج طبخ وعروض تليفزيونية وفوازير

ومن ضمن أنشطة المنصة خلال الشهر الفضيل، يستضيف برنامج "الطبخ مع النجوم" الذي يقدمه المؤلف تامر حبيب بصحبة الشيف ريتشارد الخوري اللبناني، حيث يستضيفوا باقة من النجوم مثل أمير كرارة ونيللي كريم وهند صبري وهنا شيحة، ويعرض طرق مختلفة لإعداد الطعام، كما يتم إطلاق حملة توعية بالاستخدام الأمثل لبقايا الطعام بالتعاون مع بنك الطعام المصري، كما يتم الترويج لجميع المسلسلات التليفزيونية والعروض وعرض مقاطع منها، وتُشجع تيك توك مستخدميها لعرض ومشاركة الهدايا التي تلقوها خلال شهر رمضان من خلال هاشتاج #هدايا_رمضان .

وقال هاني كامل، مدير المحتوى بمنصة تيك توك لشمال إفريقيا، إن المنصة تشهد دائمًا إقبالًا متزايدًا من جانب المستخدمين خلال شهر رمضان الكريم، وذلك لما توفره من أدوات سهلة لخلق محتوى مميز وقادر على الوصول إلى أكبر عدد من الناس، لأننا نؤمن أن مهمتنا هي تحفيز حسّ الخيال والإبداع والمعرفة، ومشاركة اللحظات الجميلة من خلال مقاطع الفيديو التي تخلق تجارب حقيقية وملهمة ومبهجة، وتكمن مهمتنا في إلهام الناس وإثراء حياتهم، من خلال منحهم القدرة على التعبير الإبداعي وتزويدهم بتجربة غنية وممتعة وإيجابية، من خلال توفير الأدوات اللازمة لدعم التعبير الإبداعي لدى المستخدمين.

أضاف "كامل" أن "تيك توك" تعمل على بناء مجتمع أمن يتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى ومشاركته بشكل سلس، واستكشاف العالم من حولهم، والتواصل مع الآخرين، من خلال بيئة إيجابية ومبهجة على الإنترنت، ونحاول دائمًا أن نوفر أدوات سهلة يمكن للمستخدمين التواصل فيما بينهم، وإطلاق أنشطة ممتعة في كل المناسبات المختلفة.