أمن الجيزة يكشف حل لغز مقتل عجوز داخل فيلتها في الهرم

سائق وصديقه خنقاها وسرقا 700 جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز العثور على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل فيلتها في الهرم حيث تبين أن السرقة الدافع وراء ارتكاب الجريمة، ونجحت في ضبط المتهمين.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من أهالي حدائق الأهرام بانبعاث رائحة كريهة من داخل فيلا تقيم بها سيدة مسنة بمفردها، انتقلت على الفور قوات من قسم شرطة الهرم وتبين العثور على مالكة الفيلا جثة هامدة وفي حالة بداية تعفن وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث نتيجة ملاحظة آثار خنق حول الرقبة.

فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة إجراء التحريات اللازمة لحل لغز الجريمة، وشكل اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لتحديد هوية الجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة.

وأشارت التحريات إلي أن المجني عليها تقطن بالفيلا بمفردها، قام فريق البحث بمناقشة عدد من جيران المجني عليها بالإضافة إلي مراجعة كاميرات المراقبة في محيط الفيلا والشوارع المؤدية إليها حتى تم التوصل إلي هوية الجناة.

وشرحت التحريات ان المتهم الرئيسي سائق توك توك استعان بصديقه لسرقة المجني عليها اعتقادا في امتلاكها أموال طائلة كونها تقيم بفيلا، واقتحم المتهمان الفيلا الا ان المجني عليها شعرت بهما وحاولت مقاومتهما فقتلاها خنقا ثم بحثا في ارجاء المنزل عن مبالغ مالية لم يتمكنا من العثور سوى على مبلغ 700 جنيه فاستوليا عليه بالإضافة الي الاستيلاء على هواتف محمولة وفرا هاربين إلا انه بعد يومين من ارتكاب الجريمة اكتشفت الأهالي الواقعة وأبلغوا الشرطة.

ونجحت التحريات في التوصل الي المتهمين من خلال كاميرات المراقبة وتتبع الهواتف المسروقة ونجحت قوة أمنية في القاء القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بدافع السرقة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.