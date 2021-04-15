«عبد الغفار» يستعرض تقريرًا حول اجتماع «الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث»

وزير التعليم العالي يناقش مقترحات تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات بشأن اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

تصنيف الجامعات المصرية



وأشار التقرير إلى أن المجلس ناقش خلال اجتماعه عددًا من الموضوعات الهامة الخاصة بشؤون الدراسات العليا والبحوث على مستوى الجامعات المصرية، منها إعداد تصنيف للجامعات المصرية يعتمد على المعايير التالية (جودة النظام التعليمي، التميز المؤسسي، البحث العلمي، التحول الرقمي، الإبداع وريادة الجامعة، والمشاركة المجتمعية، البعد الدولي، دعم الأنشطة الطلابية).

ارتفاع في التصنيفات الدولية



وأكد المجلس فى اجتماعه أن هذه الجهود تأتي في إطار السياسة العامة للدولة الهادفة إلى التطوير الدائم لوضع الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، مشيدًا بما حققته الجامعات المصرية من ارتفاع ملموس في التصنيفات الدولية، وهو ما عكسته المؤشرات الأخيرة فى عدد من هذه التصنيفات، وأعرب المجلس عن توقعه في ظل دعم الدولة وقيادتها السياسية للتعليم العالي والبحث العلمي استمرار تحسن ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية المختلفة لتفرض نفسها أكثر على خريطة الجامعات العالمية.

كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات الهادفة إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية، وذلك فيما يخص التسجيل، والتشكيل، والمناقشة، وإجراءات القبول بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

كما ناقش المجلس أيضًا استكمال إنشاء وحدات متابعة المبعوثين بالجامعات المصرية.



وفي سياق منفصل، تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، حول فتح باب التقدم للنداء الرابع لمشروعات التعاون الدولي مع الاتحاد الأوروبي PRIMA في مجالات الزراعة وإدارة المياه، والذي يستمر حتى ٢١ من أبريل الجاري، بدعم يصل إلى ٢٥٠ ألف يورو للمشروع الواحد.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وذلك من خلال إنشاء برنامج لتمويل مشروعات بحثية من تحالف ٤ دول مختلفة تستهدف مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه عمليات الإنتاج الغذائي المستدام، وتوفير المياه في منطقة حوض البحر المتوسط.

ومن جانبه، أشار الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى أن أهم معيار لاختيار الأبحاث هو الابتكار تحقيقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠ بأن يكون المجتمع (مبدع، ومبتكر، ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة).

جدير بالذكر أن منحة الهيئة (STDF) لدعم طلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) المسجلين بالجامعات المصرية، استفاد منها ما يزيد عن ١٠٠ طالب من ٢٣ جامعة حكومية، بدعم يصل قيمته إلى ٣٥٠ ألف جنيه للطالب الواحد. موضحًا أنه في إطار دور الهيئة لدعم شباب الباحثين وتشجيعهم على الابتكار والتميز سيتم فتح باب التقدم مرة أخرى لطلاب الدراسات العليا خلال هذا العام.