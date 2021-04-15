تأجيل احتفالية «الأعلى للإعلام» لتسليم تراخيص قنوات فضائية ومواقع

بسبب وفاة مكرم محمد أحمد

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل احتفاليته التي كان مقررا إقامتها اليوم الخميس؛ لتسليم التراخيص للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها وفقا للقانون 180 لسنة 2018؛ بسبب وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، على أن يتم الإعلان عن الموعد الجديد للاحتفالية خلال الساعات المقبلة.

وكان المجلس قد وجه الدعوة للممثلين القانونين للقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التي وفقت أوضاعها - وفقا للقانون 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له - لاستلام التراخيص الجديدة التي أصدرها المجلس.

وأهاب المجلس بكافة الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي لم توفق أوضاعها حتى الآن سرعة التقدم للمجلس لإنهاء الإجراءات اللازمة قانونا لذلك، علما بأن المجلس سيتخذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا ضد من لم يتقدم لتوفيق الأوضاع حتى الآن.

و توفي الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، منذ قليل، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 86 عامًا.

ونعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

وأكد المجلس أن مصر فقدت كاتباً وطنيًا وقيمة كبيرة، مضيفًا أن الراحل أفنى عمره في خدمة الصحافة المصرية، وشارك في معارك الوطن في فترات عصيبة طوال تاريخه الصحفي الذي يضعه في صدارة الكتاب والمفكرين المخلصين الذين وقفوا مساندين للدولة المصرية.

