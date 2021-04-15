"آراب نيوز" تشيد بإنجازات قطاع النفط والغاز فى مصر

أشادت صحيفة "آراب نيوز" بإنجازات قطاع النفط والغاز في مصر ودوره في الإصلاح الاقتصادي وفي مجال الاستثمار، قائلة إن القطاع تمكن من زيادة نسب مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة لـ24% خلال العام الماضي، ما أسهم في خلق بيئة جذابة للمستثمرين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قطاع البترول في مصر لعب دورًا هامًا في الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة في إطار الإصلاحات الاستراتيجية لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب للمستثمرين، وكان أحد القطاعات الرئيسية التي ساعدت في إعادة بناء اقتصاد البلاد في أعقاب التحديات الاقتصادية منذ عام 2011.

وأضافت : أن مصر نجحت في جذب شركات عالمية جديدة للعمل في مصر لأول مرة مثل شركتى إكسون موبيل وشيفرون، مشيرة إلى أن قطاع البترول يتعاون مع مختلف الشركاء في مجال الاستثمار بهدف تحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف المعنية، ودعم الناتج المحلي للدولة.

وتابعت الصحيفة: "أطلقت مصر منتدى غاز شرق المتوسط في عام 2018، والذي تم تصميمه لتشجيع الحوار الاستراتيجي بين دول شرق المتوسط - سواء كانت منتجة أو مستهلكة - في محاولة لتحقيق الفوائد الاقتصادية المثلى ومواجهة التحديات الإقليمية المشتركة".

ولفتت إلى أن المهندس طارق الملا وزير التبرول أشار إلى أن ميثاق "غاز شرق المتوسط" تم التوقيع عليه في سبتمبر 2020، مؤكدة أن المنتدى نجح في جذب انتباه العالم، حيث أعربت عدة دول عن رغبتها في الانضمام إلى المنتدى - بما في ذلك فرنسا، التي تمت الموافقة عليها كعضو دائم، والولايات المتحدة بصفة مراقب.

وأوضحت: أنه فيما يتعلق بمشاركة القطاع الخاص في المنتدى، أكد الملا أنه تم تشكيل لجنة استشارية للغاز تضم 29 عضوًا من شركات ومؤسسات عالمية،مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي برز كوقود انتقالي هام لطبيعته الصديقة للبيئة، وأن الحكومة المصرية توسعت في مشروعات عديدة لتعظيم استخدامات الغاز في المنازل وتموين السيارات وغيرها.

وتابعت الصحيفة: أضاف الملا أن الهيدروجين أصبح أحد المصادر الهامة كوقود ويحظى بدعم المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبى، وأشار إلى أن مصر شكلت لجنة لوضع استراتيجية لاستخدامات الهيدروجين وتسعى لأن يكون لها دور هام في انتاجه وتصديره.