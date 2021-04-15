الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير: لقاحات مودرنا المضادة لكوفيد19- تصل تايوان في مايو

تقرير: لقاحات مودرنا المضادة لكوفيد19- تصل تايوان في مايو

فيروس كورونا
فيروس كورونا

تصل الدفعة الأولى التي ستتلقاها تايوان من لقاح مودرنا المضاد لكوفيد19- في مايو، بحسب ما ورد في تقرير لوكالة الأنباء المركزية في تايبيه نقلا عن تشونج جين-هسيانج الناطق باسم مركز قيادة الأوبئة المركزي.

 

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التقرير لم يذكر عدد اللقاحات التي سوف تشملها الدفعة الأولى .
 

من ناحية أخرى، من المتوقع وصول الدفعة التالية من لقاحات أسترازينيكا المضادة لكوفيد19- من خلال برنامج كوفاكس، تايوان بحلول 15 يونيو المقبل.  
 

وبذكر أن تايوان اتفقت على شراء 5.05 مليون جرعة من لقاحات مودرنا المضادة لكوفيد-19.

 

وأعلنت تايوان عن توسع حملة التطعيم ضد كورونا لتشمل المزيد من الأشخاص اعتبارا من 21 أبريل.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء أمس الأربعاء عن بيان نشر على الموقع الإلكتروني لهيئة مراكز مكافحة الأمراض في تايوان أن الحكومة التايوانية سوف توفر أولا 10 آلاف جرعة من لقاحات كورونا للأشخاص الذين يسافرون إلى الخارج اعتبارا من 21 أبريل.

 

وبدأت تايوان في تطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية منذ الشهر الماضي.

 

وتم تطعيم 27113 شخصا في تايوان حتى الآن، حسبما قال وزير الصحة تشين شيه تشونج في مؤتمر صحفي في تايبيه.

 

ويختصر مركز قيادة مكافحة الأوبئة المركزي اعتبارا من اليوم الخميس،  فترة الحجر الصحي لأفراد طواقم طائرات الخطوط الجوية التايوانية.

 

 القرار يسري على الرحلات الطويلة إلى 3 أيام، وفقا لبيان على الموقع الإلكتروني لمراكز مكافحة الأمراض في تايوان.

 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أمس الأربعاء، عن البيان : أن أطقم الرحلات الجوية التي تعود في نفس يوم الطيران دون دخول البلدان التي تحذر الحكومة من السفر غير الضروري إليها تكون مطالبة فقط برعاية صحية ذاتية لمدة 14 يوما دون الخضوع للحجر الصحي.

 

ولا تحتاج أطقم الطيران للخضوع للحجر الصحي بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية من لقاح مضاد لكورونا.

 

كانت حكومة تايوان، قد قالت فبراير الماضي، إنها تأكدت من إصابة أشخاص بسلالة فيروس كورونا المكتشفة في البرازيل.

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