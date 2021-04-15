الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزيرة الدفاع اللبنانية تقدر الشكر لبريطانيا

لبنان: نقدر حرص بريطانيا على المساعدات العسكرية التي تقدمها للجيش اللبناني

زينة عكر
زينة عكر

أعربت نائبة رئيس الحكومة اللبنانية وزيرة الدفاع زينة عكر عن تقدير بلادها الدائم للمساعدات العسكرية التي تقدمها بريطانيا إلى الجيش اللبناني وحرصها على أمن واستقرار لبنان، مشددة على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها لبنان.

 

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الدفاع اللبنانية، اليوم الخميس، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشئون الشرق الأوسط الجنرال مارتن سامبسون الذي يزور لبنان على رأس وفد عسكري بريطاني.

 

وجرى خلال اللقاء البحث في العلاقات الثنائية اللبنانية - البريطانية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، إضافة إلى المساعدات العسكرية التي تقدمها بريطانيا لصالح القوات المسلحة اللبنانية والمساعدات الإنسانية التي قدمتها عقب انفجار ميناء بيروت البحري الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي ودعم جهود التصدي لوباء كورونا.

 

ويشهد لبنان فراغا حكوميا منذ أكثر من 8 أشهر، وذلك في أعقاب استقالة حكومة الدكتور حسان دياب، رئيس الوزراء، في 10 أغسطس الماضي، على وقع تداعيات الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت البحري.

 

وكلفت الأغلبية النيابية داخل البرلمان اللبناني، في 22 أكتوبر الماضي، زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، بترؤس وتشكيل الحكومة الجديدة، والذي قدم بدوره إلى الرئيس ميشال عون في 9 ديسمبر الماضي تشكيلة حكومية مصغرة من 18 وزيرا، مؤكدا أنهم جميعا من الاختصاصيين (الخبراء) غير الحزبيين، وتخلوا من "الثُلث الوزاري المعطل"، باعتبار أن هذا الأمر هو السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأزمات التي تعصف بها، وبما يجعل المجتمعين العربي والدولي يعاودان الانفتاح على لبنان ومساعدته.

 

ولم تنجح حتى الآن الوساطات والمساعي الرامية إلى إنجاز عملية التأليف الحكومي في ظل غياب التوافق ووجود حالة من الخلاف المستحكم بين الرئيس ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر)، برئاسة النائب جبران باسيل من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، على شكل ونوعية وحجم الحكومة.

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