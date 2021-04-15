الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«إفريقية النواب» تناقش بيان وزارة الخارجية بحضور سامح شكري اليوم

وزير الخارجية بمجلس
وزير الخارجية بمجلس النواب

تعقد لجنة الشئون الإفريقية في مجلس النواب برئاسة النائب المهندس شريف الجبلي، اجتماعًا اليوم الخميس، لمناقشة ما ورد في بيان وزير الخارجية السفير سامح شكري، فيما يخص الشأن الإفريقي، والذي استمع إليه المجلس في جلسته المعقودة يوم 26 يناير 2021.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، أكد خلال كلمته بمجلس النواب في يناير الماضي، أن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة أمر ضروري، ولكن إثيوبيا تتصرف بشكل أحادي وتتعنت في ملف سد النهضة.

وقال الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن وزارة الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصى بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجرى مائي.

وأضاف: «نحن لن نقبل أن ننجرف في إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة على النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل الاتجاهات للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في المياه ونتعاون مع الجميع».

وأوضح أن «مصر وقعت على مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها، كما أن مصر تشارك في جميع الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت، ولذلك أعلنها صريحة؛ لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية»..

مجلس النواب لجنة الشئون الافريقية البرلمان سامح شكري سد النهضه

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