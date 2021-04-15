«بصيرة» تستقبل رمضان بـ204 عمليات عيون لغير القادرين في سوهاج

ضمن جهودها لتنفيذ «حياة كريمة»

نجحت مؤسسة "بصيرة" لذوي الإعاقة البصرية خلال الأيام القليلة الماضية، وضمن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، في إجراء 204 عمليات جراحة عيون مختلفة لـغير القادرين من سكان قرى سوهاج الأشد احتياجا ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبإشراف نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية في محافظة سوهاج.

وأكدت دعاء مبروك، عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المدير التنفيذى لبصيرة، أن المؤسسة تستهدف إجراء 1000 عملية عيون مختلفة خلال شهر رمضان المعظم أنجزت منها 204 جراحات وسوف تستكمل الباقي خلال أيام الشهر الكريم هدية منها لغير القادرين، من بين هذه العمليات 154 عملية إزالة مياه بيضاء و46 عملية إزالة ظفرة و4 عملية إزالة كيس دهنى

وأضافت مبروك، أن إجراء "بصيرة" للعمليات الجراحية الأخيرة ليرفع عدد ما أجرته بصيرة من جراحات عيون مختلفة لأهالى سوهاج من غير القادرين على مدار أقل من عامين إلى 3000 عملية بالمجان تماما، فيما تعنى "بصيرة" ومنذ تأسيسها بمواجهة مشكلات الإبصار ودعم اكتشاف هذه المشكلات بشكل مبكر والتعامل الأمثل معها طبيا فضلا عن التوعية بطرق الاكتشاف المبكر لمشكلات وأهم أمراض العيون وضرورة العرض على طبيب متخصص.

وأشارت عضو المجلس القومي للإعاقة والمدير التنفيذي لبصيرة، إلى أن إجراء العمليات الجراحية يأتي كأحد مخرجات المسح الطبي لأمراض العيون الذي نفذته بصيرة لطلاب المدارس في مدارسهم والأهالى في تجمعاتهم داخل قراهم في عدد من المحافظات.

وأووضحت منى أحمد، القيادية بـ"بصيرة"، أن بصيرة نجحت وبالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعى ومن خلال تنفيذ عدد 54 قافلة طبية ضمن قوافل المؤسسة المسحية للكشف على أمراض العيون في أقل من عامين في الكشف فى سوهاج على عيون 30 ألف ما بين طلاب مدارس ومواطنين في قراهم، وتم توزيع 3200 نظارة طبية، بقرى “نذالى داوود، نزلة عمارة، حاجر مشطا" بمركز طهطا، وفي مركز إخميم قرى "الأحايوة شرق، نجوع الصوامعة، العيساوية، الكولة"، وفي مركز سوهاج قرى “الشيخ مكرم، سعدالله، عرابة أبوالدهب وأولاد شلول” وقرية بني حميل مركز البلينا، بالإضافة للحالات غير القادرة التي تم التواصل معها عن طريق الجمعيات الصغيرة وقيادات الرأي بقرى سوهاج، موضحة أن ذلك يعد أحد آليات تنفيذ بصيرة للمشروع القومي «حياة كريمة» القضاء على مسببات العمى بالقرى الأشد احتياجا بصعيد مصر.

بصيرة

بصيرة