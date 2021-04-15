الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أحداث كردستان مثال على محاولات تهديد استقرار العراق

الأمم المتحدة تدين قصف مطار أربيل الدولي

مطار اربيل الدولي
مطار اربيل الدولي

أدانت الأمم المتحدة قصف مطار أربيل الدولي العراقي، وحثت الحكومة المركزية وحكومة الإقليم على التحرك بسرعة لمنع تكراره.

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، في تغريدة على تويتر، أوردتها الوكالة العراقية، اليوم الخميس، إن أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق.

وأكدت على إدانتها أعمال العنف هذه ونحث الحكومتين الاتحادية وفي إقليم كردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد.

وكان مطار أربيل تعرض إلى هجوم بالصواريخ، ليلة أمس الأربعاء ، مستهدفا مركزًا للتحالف الدولي في المطار لكن داخلية إقليم كردستان ذكرت أن الهجوم نُفذ بطائرة مسيّرة تحمل مادة (تي. إن. تي) شديدة الانفجار.

واستهدف مطار أربيل الدولي بعدة صواريخ في منتصف شباط الماضي، ما أسفر عن مقتل متعاقد مدني وإصابة 5 آخرين وجندي أمريكي.

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