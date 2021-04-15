الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وفقا لاستراتيجية مصر 2030

الهضيبي: حقوق الإنسان ليست حرية رأي فقط.. مصر تبني الإنسان

النائب ياسر الهضيبي
النائب ياسر الهضيبي

أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مصر تسير على خطى التنمية وبناء الإنسان المصري وفقا لاستراتيجية مصر 2030، وهو أمر يبدو أنه أزعج بعض المؤسسات الخارجية ما دفعها لإرساء التقارير الكاذبة بهدف تشويه صورة مصر أمام المجتمع الدولي وعرقلة مسيرة التنمية باستخدام مصطلح «حقوق الإنسان».

وأضاف «الهضيبي»، أن مصطلح «حقوق الإنسان» لا يتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، مؤكدًا أن الدولة المصرية التزمت بتطبيق مفهوم حقوق الإنسان الشامل رغم الحرب ضد الإرهاب، كما أن مصر شهدت تقدمًا كبيرًا وانتصرت للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن من خلال المبادرات التي أطلقها الرئيس لصالح صحة المواطنين، وكذلك من أجل القضاء على العشوائيات.

وأشار أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، أن مصر يعيش فيها أكثر من 5 ملايين لاجئ بين المواطنين المصريين، اعمالًا وتطبيقًا للمادة (14) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينعمون بالخدمات التي ينعم بها المواطن المصري دون تمييز، في الوقت الذي صنعت فيه دول أوروبا والولايات المتحدة معسكرات للاجئين وتعاملت معهم كونهم ليسوا بشرًا، بل وارتكبت ضدهم العديد من التجاوزات التي تتنافى مع بنود الإعلان ذاته.

وأكد «الهضيبي»، أن المؤسسات الحقوقية المشبوهة تغفل دائمًا المشروعات العملاقة التي تقام أرض مصر، والتى وفرت فرص عمل لمئات من العمال والبسطاء مع وضع برامج حماية اجتماعية وصحية واقتصادية، باعتبارها جميعا حق أساسي من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن ملف العمل والعمال في مصر قد شهد نهوضا في مجال الحريات النقابية وحقوق العمال، وظهر ذلك من خلال قانون النقابات العمالية الجديد رقم 213 لسنة 2017، الذي جرى بمقتضاه ممارسة العمل والحق النقابي بشكل حر وديمقراطي، متماشيا مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

يأتي هذا فيما يتضمن محور بناء الإنسان المصرى توفير التأمين الصحى الشامل، وتحسين جودة النظام التعليمى ورفع كفاءة تنافسية مخرجاته، وتطوير منظومة وسياسات البحث العلمى، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب ونشر ثقافة ممارستها، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية ودعم منظومة القيم. بينما يتضمن محور سياسة مصر الخارجية الحفاظ على سياسة متوازنة مع كل القوى العالمية، وضمان تحقيق الأمن القومى فى المحيطين الإقليمى والإفريقي، وضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، وتفعيل دور مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.

 

بناء الانسان مصر استراتيجية 2030 استراتيجية بناء الانسان المصرى الهضيبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 15-4-2021

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

ننشر أسماء المصابين فى حادث قطار منيا القمح بالشرقية

بدء استلام القمح من المزارعين اليوم.. وصرف المستحقات خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى