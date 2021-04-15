الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مصر تهدف إلى توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

خبيرة أمريكية تتوقع أن يتضاعف الطلب على الطاقة المتجددة بمصر

الطاقة الشمسية
الطاقة الشمسية

قالت نافا أكينيني، نائبة رئيس الأسواق الناشئة في شركة "Nextracker" العالمية الرائدة في مجال حلول الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، إن التوسع في مجال الطاقة المتجددة في مصر أصبح من أحد العناصر الأساسية لنمو الاقتصاد في البلاد، متوقعة أن يتضاعف الطلب على الطاقة بأكثر من الضعف في السنوات العشر القادمة.


وذكرت "أكينيني"، في تقريرها على صحيفة "ذا ناشونال" الإمارتية الناطقة باللغة الإنجليزية، أن مصر لديها قوى إضافية تقود استراتيجيتها للطاقة المتجددة والاستثمار في الطاقة النظيفة الخضراء، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت أهدافًا قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة المستدامة. 


وأضافت أن مصر تهدف إلى توليد 42% من الكهرباء من خلال مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، لافتة إلى أن التوسع والتنمية في الطاقة المستدامة هو عنصرا أساسيا لتحقيق التنويع الاقتصادي خلق فرص العمل والاستثمار، ما يزيد من إمكانات الاقتصاد الأخضر الجديد. 


وأشارت في تقريرها إلى أن شركتها Nextracker تتعاون مع مجموعة من المنظمين الحكوميين والمشغلين المالكين وشركات التكنولوجيا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط لإحياء بعض أكبر مشاريع الطاقة الشمسية وأكثرها تقدمًا من الناحية التكنولوجية في العالم والتي ستساهم في تحقيق هذه الرؤية، ويشمل ذلك: محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، إلى جانب مجموعة من المشاريع للطاقة الشمسية في السعودية والإمارات. 


وتابعت الخبيرة في مجال الطاقة: "ستلعب هذه المشاريع، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى في جميع أنحاء المنطقة، دورًا مهمًا في تحقيق التعهدات الوطنية لإزالة الكربون مع تشكيل الأساس لاقتصاد الطاقة الخضراء المستدام الجديد. وستقدم فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية بعيدة المدى ونتائج قابلة للقياس لسنوات قادمة مع المساعدة في توفير رفاهية الأجيال القادمة، وهذا النوع من العمل المناخي له معنى تجاري جيد حقًا."

الطاقة الطاقة المتجددة الاقتصاد

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