الخميس 15 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موعيد آذان المغرب

مواعيد آذان المغرب في عدد من محافظات مصر وعواصم عربية

آذان المغرب
آذان المغرب

يقدم موقع "الدستور" مواعيد آذان المغرب في عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، فالآذان يتغير موعده يوما، وفي ثالث أيام رمضان 15 إبريل الخميس نرصد مواعيده:

ينشط محرك "جوجل" بشكل كبير حول البحث عن مواعيد آذان المغرب في عدد من المحافظات والعواصم العربية حيث يتقدم دقيقة أو يتأخر عن الموعد الذي يسبقه .

أولًا : مواعيد آذان المغرب بمحافظات مصر 

 

  • موعد آذان المغرب  فى القاهرة: 6:22 م
  • آذان المغرب فى الإسكندرية 6:27 م
  • آذان المغرب في الإسماعيلية 6:19 م
  • آذان المغرب بشرم الشيخ 6:08 م
  • آذان المغرب في أسوان 6:12 م

 ثانيًا: مواعيد آذان المغرب في عواصم عربية:

 فيما يلى نرصد موعد آذان المغرب بعدد من العواصم العربية بينها مكة والمدينة والرياض، العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والكويت، كما يلى :

  • موعد آذان المغرب في مكة6:43 م
  • آذان المغرب بالمدينه المنورة 6:47 م
  • آذان المغرب بالرياض 6:19 م
  • آذان المغرب بالعاصمة الأردنية عمان 6:8م
  • آذان المغرب بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى6:44 م
  • آذان المغرب بالعاصمة المغربية الرباط6:59 م
  • آذان المغرب بالكويت 6:14 م

يذكر أنه كلما ارتفعت عن سطح الأرض كلما تأخر غروب الشمس فى حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وذلك بسبب كُرَوِيّة الأرض، وحينئذٍ فمقتضى القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتى تغرب الشمس فى حق الصائم نفسه.

 وقال الإمام فخر الدين الزيلعى الحنفى فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق رُوِى أَنَّ أَبَا مُوسَى الضَّرِيرَ الْفَقِيهَ صَاحِبَ الْمُخْتَصَرِقَدِمَ الإِسْكَنْدَرِيَّة، فَسُئِلَ عَمَّنْ صَعِدَ عَلَى مَنَارَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَيَرَى الشَّمْسَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ بَعْدَمَا غَرَبَتْ عِنْدَهُمْ فِى الْبَلَدِ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؟ فَقَالَ: لا، وَيَحِلُّ لأَهْلِ الْبَلَدِ؛ لأَنَّ كُلًّا مُخَاطَبٌ بِمَا عِنْدَهُاهـ.

مواعيد آذان اذان المغرب محافظات مصر العواصم العربية الآذان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الكاتب الصحفي الكبير مكرم محمد أحمد

موعد أذان صلاة المغرب اليوم في القاهرة والمحافظات 15-4-2021

خروج قطار عن القضبان فى الشرقية.. وانتقال 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث

رئيس السكة الحديد: تجديدات السكة وراء سقوط عربة بوجى بخط «بنها - الزقازيق»

ننشر أسماء المصابين فى حادث قطار منيا القمح بالشرقية

بدء استلام القمح من المزارعين اليوم.. وصرف المستحقات خلال 72 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا

ماجد حبته

الحقوقيون والسد الإثيوبى

مؤمن المحمدي

يعنى إيه «رأى»؟

د. منى حلمى

أبريل والسفر إلى أمى «نوال» لاحتضانها تحت التراب إلى الأبد

صور

انطلاق مبادرة «ابدأ مشروعك» بدمياط

وزير القوى العاملة: دربنا 50 شابًا وفتاة فى قرية أبوراشد بدمياط

محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة «جمال عبدالناصر» الابتدائية


محطة تل أبيب

المزيد

خبراء أمميون يؤكدون تصاعد عنف المستوطنين فى الأرض الفلسطينية المحتلة

تحت شعار "الإخوان الإسرائيليون": انطلاق احتفالات يوم الاستقلال الـ 73

الاحتلال الإسرائيلي يعطل مكبرات صوت المسجد الأقصى