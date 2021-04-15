مواعيد آذان المغرب في عدد من محافظات مصر وعواصم عربية

موعيد آذان المغرب

يقدم موقع "الدستور" مواعيد آذان المغرب في عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، فالآذان يتغير موعده يوما، وفي ثالث أيام رمضان 15 إبريل الخميس نرصد مواعيده:

ينشط محرك "جوجل" بشكل كبير حول البحث عن مواعيد آذان المغرب في عدد من المحافظات والعواصم العربية حيث يتقدم دقيقة أو يتأخر عن الموعد الذي يسبقه .

أولًا : مواعيد آذان المغرب بمحافظات مصر

موعد آذان المغرب فى القاهرة: 6:22 م

آذان المغرب فى الإسكندرية 6:27 م

آذان المغرب في الإسماعيلية 6:19 م

آذان المغرب بشرم الشيخ 6:08 م

آذان المغرب في أسوان 6:12 م

ثانيًا: مواعيد آذان المغرب في عواصم عربية:

فيما يلى نرصد موعد آذان المغرب بعدد من العواصم العربية بينها مكة والمدينة والرياض، العاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية أبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والكويت، كما يلى :

موعد آذان المغرب في مكة6:43 م

آذان المغرب بالمدينه المنورة 6:47 م

آذان المغرب بالرياض 6:19 م

آذان المغرب بالعاصمة الأردنية عمان 6:8م

آذان المغرب بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى6:44 م

آذان المغرب بالعاصمة المغربية الرباط6:59 م

آذان المغرب بالكويت 6:14 م

يذكر أنه كلما ارتفعت عن سطح الأرض كلما تأخر غروب الشمس فى حقه، وهذا مشاهَد لمن يقطنون الأدوار العليا، وذلك بسبب كُرَوِيّة الأرض، وحينئذٍ فمقتضى القواعد الشرعية أنه لا إفطار حتى تغرب الشمس فى حق الصائم نفسه.

وقال الإمام فخر الدين الزيلعى الحنفى فى تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق رُوِى أَنَّ أَبَا مُوسَى الضَّرِيرَ الْفَقِيهَ صَاحِبَ الْمُخْتَصَرِقَدِمَ الإِسْكَنْدَرِيَّة، فَسُئِلَ عَمَّنْ صَعِدَ عَلَى مَنَارَةِ الإِسْكَنْدَرِيَّةِ فَيَرَى الشَّمْسَ بِزَمَانٍ طَوِيلٍ بَعْدَمَا غَرَبَتْ عِنْدَهُمْ فِى الْبَلَدِ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ؟ فَقَالَ: لا، وَيَحِلُّ لأَهْلِ الْبَلَدِ؛ لأَنَّ كُلًّا مُخَاطَبٌ بِمَا عِنْدَهُاهـ.