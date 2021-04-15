كورونا يواصل الانتشار عالميًا.. والسلطات تواصل توزيع اللقاحات

السلطات تواصل اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوزيع اللقاحات

يواصل فيروس (كورونا) الانتشار في جميع دول العالم، بينما تستمر السلطات الصحية في اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتوزيع اللقاحات المضادة للفيروس.

ففي موسكو، سجلت السلطات الروسية اليوم الخميس، 8 آلاف و944 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى أربعة ملايين و675 ألفا و153 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد اليوم الخميس، بأن الإصابات الجديدة تم تسجيلها في 83 منطقة روسية من أصل 85 منطقة مكونة للاتحاد الروسي، وأشار إلى تسجيل 398 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليصل إجمالي الوفيات في روسيا إلى 104 آلاف و398 حالة وفاة.

وفي السياق ذاته، كشفت رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بابوفا أن سلطات البلاد قيدت الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا اعتبارا من اليوم وحتى 1 يونيو القادم، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا هناك.

وقالت بابوفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الخميس - إن تركيا أصبح لديها أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا من بين البلدان التي فتحت معها روسيا حركة الطيران. ومعظم المواطنين الروس المصابين بحالات واردة من الخارج يأتون من هذا البلد. بالإضافة إلى ذلك، يجلب بعض المواطنين من هناك سلالات متحولة مختلفة من كوفيد19.

ولفتت بابوفا إلى أنه من بين أكثر من 10 آلاف عينة من فيروس كورونا تم اختبارها في روسيا، تم تحديد 193 طفرة، وهذه بشكل أساسي واردة من تركيا وتنزانيا. منوهة بأن بعض الوافدين يجلبون لا فيروس كورونا فحسب، بل ويجلبون الملاريا أيضا.

وفي بوينس آريس، أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أنه تعافى من إصابته بفيروس كورونا، وأن أعراض إصابته كانت خفيفة بفضل تلقيه لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للفيروس في وقت سابق.

وقال فرنانديز في رسالة بالفيديو، "إنه تغلب بسهولة على "كوفيد-19" بسبب تلقيه لقاح "سبوتنيك" الروسي المضاد لفيروس كورونا في وقت سابق"، موضحا أنه بعد 12 يوما من العزل، أكد له الأطباء المشرفين على علاجه أنه تعافى، وفقا لقناة (روسيا اليوم).

وكان الطبيب المشرف على علاج فرنانديز أعلن، أمس، أن الرئيس سيعود إلى مهامه الطبيعية اعتبارا من 15 أبريل.

وفي بروكسل، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 4 آلاف و713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بلجيكا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 935 ألفا و316 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم /الخميس/ - بأنه تم تسجيل 37 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 23 ألفا و603 حالات.

وفي نيقوسيا، أعلن وزير الصحة القبرصي كونستانتينوس ايوانو، أن بلاده ستتلقى 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فايزر بايونتيك المضاد لفيروس كورونا بحلول يونيو المقبل.

وقال ايوانون في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية، " تم إبلاغنا أن قبرص ستتلقى 100 الف جرعة إضافية بحلول يونيو " .

وأعاد إيوانو نشر تغريدة من قبل رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي أعلنت فيها تسريع تسليم 50 مليون جرعة من اللقاح في الربع الثاني بدءًا من الشهر الجاري .

وفي سنغافورة، ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في سنغافورة إلى 60 ألفًا و735 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السنغافورية -حسبما نقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية اليوم- أنه تم تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإصابات الجديدة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم ووضعوا قيد الحجر الصحي المنزلي، ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة، ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 29 وفاة، بينما تعافى 60 ألفًا و374 حالة.

وفي كاتماندو، ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 580 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نيبال، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 281 ألفا و564 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم- بأنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و61 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس منذ بداية الجائحة إلى 274 ألفا و447 شخصا.

وفي دكا، أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أنه تم تسجيل 5185 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في بنجلاديش، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 703 آلاف و170 حالة.

وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني- بأنه تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 9987 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 6 ملايين و172 ألفا و159 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء بنجلاديش، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 522 ألفا و596 شخصا.

وفي مانيلا، سجلت السلطات الصحية في الفلبين 11 ألفا و429 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية اليوم أن العدد الإجمالي للمصابين في البلاد وصل إلى 904 آلاف و285 شخصا، من بينهم 183 ألفا و527 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن البلاد سجلت -خلال الفترة نفسها- 148 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الفلبين إلى 15 ألفا و594 حالة، وتعافى 856 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 705 آلاف و164 شخصا.

وفي وارسو، سجلت وزارة الصحة البولندية 21 ألفا و130 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و642 ألفا و242 حالة.

وذكرت الوزارة -وفقا لراديو بولندا- أنه تم تسجيل 682 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 60 ألفا و612 حالة.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ مليونين و238 ألفا و638 شخصا، وذلك بعدما تعافى 8837 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.