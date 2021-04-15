متى يجوز إفطار كبار السن وما الكفارة لهم؟.. «الإفتاء» تجيب

فدية الإفطار في اليوم الواحد 10 جنيهات

لا يستطيع جميع كبار السن الصيام في شهر رمضان، فمنهم من يستطيع الصيام ومنهم من لا يقدر بسبب حكم السن أو مرض يمنعه من الصيام، و وردت تساؤلات كثيرة لدار الإفتاء المصرية حول حكم الصيام لكبار السن وماهي الكفارة الواجبة لهم في حالة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن كبير السِّن الذي لا يطيق الصَّوم فله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينًا، مستشهدًا بقول تعالى: "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" (البقرة: 184).

- تفاصيل رخصة الإفطار

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في إجابته عن سؤال ما حكم الصيام لكبار السن أن الفقهاء اتفقوا على أن للشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن يفطر في رمضان وذكر أن كبير السن إذا أفطر في رمضان عليه فدية، واستدل بما روى عن ابن عباس - رضي الله عنهما- في تفسيرها: "نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.

وحول سؤال آخر ورد عن "ما هي كفارة أو فدية" عدم صيام اليوم الواحد في شهر رمضان لأصحاب الأعذار التى تتطلب كفارة، أجاب الشيخ أحمد ممدوح قائلاً: "فدية اليوم الواحد هذا العام 2021 هي 10 جنيهات فقط كفدية عن الإفطار في نهار رمضان".

- الإفتاء: تضع استثناءات يجوز لأصحابها الإفطار

وفي هذا السياق دار الإفتاء تحدد استثناءات يجوز لأصحابها الإفطار دون إثم وهي :

1- العجز عن الصيام لكبر سِن، أو مرض مُزْمن لا يُمكن معه الصيام، وحكمه إخراج فدية عن كل يوم وقدرها .

2-المشقة الزائدة غير المعتادة كأن يشق عليه الصوم جواز الفطر ووجوب القضاء.

3- السفر إذا كان السَّفر مُبَاحًا، ومسافة السفر الذي يجوز معه الفطر هو السفر نحو 83 كيلو مترا، فأكثر، والواجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها.

4- الحَمْل فإذا خافت الحامل من الصَّوم على نفسها جاز لها الفِطْر ووجب عليها القضاء.

5- الرضاعة وهي مثل الحمل، وتأخذ نفس الحكم.