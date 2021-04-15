من مطبخك.. طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة

بخطوات بسيطة

تعتبر الكنافة من أشهر الحلويات الشرقية التي لا غني عنها في كل بيت، خلال شهر رمضان، والتي يتم إعدادها بأكثر من طريقة، ومن أشهر الطرق التي يفضلها الكثير من الأشخاص هي الكنافة بالمانجو والكريمة، والتي تعتبر من أسهل الطرق التي يمكن أن تقومي بإعدادها، ويحبها الأطفال بشكل كبير.

ونرصد في السطور التالية طريقة إعداد الكنافة بالمانجو مقادير من مطبخك بشكل سهل وبسيط، ولا تستغرق وقت طويل في إعدادها خلال شهر رمضان .

طريقة عمل الكنافة بالمانجو والكريمة

مقادير الكنافة

1/2 كيلو كنافة

4 ملاعق كبيرة زبدة

1/2 كوب سكر

500 جرام من المانجو المجمد والمقطع مكعبات

مقادير الكريمة

1 كوب مانجو

كوب كوب سكر ناعم

2 كريم شانتيه بودر

ربع كيلو كريمة لبانى

من مطبخك .. طريقة عمل الكنافة بالمانجو

مقادير الشربات:

كوبان من السكر

كوب ماء

ملعقة عصير ليمون

مقادير الجلي :

جلي مانجو

2 كيس جلي مانجو

2 كوب ماء

طريقة التحضير

اولا: طريقة عمل الكنافة

1- افردي الكنافة وافركيها بالزبدة والسكر جيدًا حتى تتشربهما،- إذا كانت الكنافة فى الثلاجة قومى باخراجها حتى تصبح طرية ولينة.

2- على النار في وعاء ضعي الكنافة حتى تتحمر بالزبدة أو السمنة حتى تأخذ اللون الذهبي

3- ثم فى قارب يتم فردها والضغط عليها برفق.

ثانيا: تجهيز الكريمة

فى إناء أضيفى كوب المانجو الكريمة اللباني مع كوب السكر البودر مع الكريم شانتيه ثم خفقها جبداً، حتى تتماسك ثم أضيفيها للكنافة.

ثالثا : تجهيز الشربات

نذوب السكر فى الماء على نار متوسطة ونتركه يغلي 10 دقائق ثم نضيف عصير الليمون ونتابع الغلي لبضع دقائق ثم تطفأ النار.

رابعا: تجهيز الجيلي

نضع كوب من الماء الساخن ونضيف له كيس من الجلي ونقلب حتى الذوبان، ثم نضيف كوب من البارد ومعه الكيس الأخير من الجلي ويوضع في الثلاجة حتى يتماسك جيداً

تجهيز الكنافة:

نضع الكنافة الذهبية في قارب ويتم الضغط عليها حتى تتماسك لتكون قطع .

بعد ذلك أضيفي الكريمة المخفوقة

بعد ذلك نضع قطع المانجو فوق الكريمة:

بعد ذلك نضع الجيلي في آخر خطوة