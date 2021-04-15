إيقاف جميع القداسات بإيبارشية أبو تيج بدءا من الأحد

اقتصار الصلوات على الكهنة و 10 شمامسة

اتخذت إيبارشية أبو تيج للأقباط الأرثوذكس، عدة إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد خلال الموجة الثالثة للفيروس.



وقال الأنبا أندراوس، أسقف أبو تيج في بيان له، تزامنًا مع ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المُستجد وانتشار الموجه الثالثة له يتم اقتصار صلوات القداسات الإلهية بدءا من "أحد التناصير" والذي يحل في 18 أبريل الجاري وحتى شم النسيم على الآباء الكهنة و 10 شمامسة، و تابع الأنبا أندراوس في بيانه كما يتم تأجيل جميع االمعموديات والتي مقرر أن تتم يوم "أحد التناصير" وما يليها إلى حين عودة القداسات الإلهية بالكنائس.



و أضاف أسقف أبو تيج، تعتبر جميع الدعوات المحجوزة للحضور خلال الأسبوع المقبل وحتى عودة القداسات الإلهية ملغاة.



- اختتام الصوم الكبير 23 أبريل



وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، الجمعة 23 أبريل الجاري وذلك بعد صيام امتد 55 يومًا، ينتهي ليلة سبت النور، و الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، وينقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية عن الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يَوْمِيًّا.



و قسم الصوم الكبير، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أسبوع الاستعداد، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صوما اِنْقِطَاعِي، ثم أسبوع الآلام، وقسمته الكنيسة الصوم إلى 8 أسابيع يبدأ يوم الإثنين وينتهي يوم الأحد.



وَدُعِيَ صوم القيامة بالصوم الكبير لأنه يحتوي على 3 أصوام هي أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح صومًا اِنْقِطَاعِي، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، ويختلف موعد هذا الصوم من عام إلى آخر بحسب تاريخ يوم عيد القيامة المجيد، ويحدد عيد القيامة كل عام بحيث لا يأتي قبل يوم ذبح خروف الفصح أو معه، وبحيث لا تعيد الكنيسة مع اليهود بل يتم الاحتفال في يوم الأحد التالي لكي يتم الاحتفاظ برمزية أيام الجمعة العظيمة، وأحد القيامة.