6 نصائح تساعدين بها طفلك على صيام رمضان

تسعى الأم إلى تدريب الطفل على صوم رمضان في جميع أنحاء العالم، ما يجعلها تبحث عن فرصة لتعليم أطفالها مشقة الامتناع عن الأكل والشرب فى نهار هذا الشهر الكريم.

وبحسب موقع “ havehalalwilltravel، يمكننا تشجيع الطفل على الصيام لساعات قليلة فى البداية، وإليك بعض النصائح للمساعدة في جعل رحلة الصيام لأطفالنا ممتعة .

1. الممارسة

هناك طرق عديدة لمحاولة الصيام، سواء كانوا يستيقظون لتناول السحور، أو يتناولون وجبة الإفطار في وقت متأخر، أو يتخطون وجبة الإفطار تمامًا، فإن ذلك سيعطيهم إحساسًا بالروتين، بمجرد أن يعتادوا على ذلك، يمكنهم البدء بالصيام لبضع ساعات يمكن زيادتها تدريجيًا لأنهم يشعرون براحة أكبر معها - من 3 ساعات إلى 5 ساعات ومن صيام نصف يوم إلى يوم كامل من الصيام.

2. خيارات صحية

يحتاج الأطفال إلى الطعام طوال اليوم، وعند التفكير في ما يجب تحضيره لوجباتهم ، تأكد من اختيار أطباق ووجبات خفيفة متوازنة ومغذية، قلل من تناولهم للأطعمة المالحة والسكرية أيضًا لأنهم سيزيدون من عطشهم ورغباتهم الشديدة طوال اليوم، الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين هي الأفضل لإبقائهم ممتلئين في معظم أوقات صيامهم، بعضها حليب ولبن وأرز وبطاطس وخضروات.

3.مكافآة

امنح طفلك إحساسًا بقيمة الهدف، وحدد أهدافًا لهم للعمل من أجلها، كم عدد الأيام التي يريدون أن يجربوا فيها الصيام في الأسبوع؟ أو كم ساعة في اليوم؟ بمجرد كتابتها، ابتكر مكافأة مقابل كل هدف يحققونه يكون جذابًا لهم.

4. تتبع صومه

قومى بتقويم ملون لتتبع أهدافه وإنجازاته في الصيام، ضعى نجمة ذهبية أو ملصقًا وكلمات تشجيع، ما يمنحه شعورًا بالفخر بالجهود التي بذله .

5. الاستعداد للصيام معا

اجعلى أطفالك يشاركون في العملية اليومية خلال شهر رمضان، يمكنهم المساعدة في توزيع المواعيد لأفراد الأسرة الصائمين، ومعرفة أهميتها في نفس الوقت، دعهم يعتادون على الروتين ويريدون أن يكونوا جزءًا منه.

6. أهمية الصوم

من المهم للأطفال أن يفهموا أهمية رمضان للمسلمين، لذلك من الجيد أن نخصص الوقت لشرح الأمر، تعلم بعض سنن الصيام، قد يساعدهم على الفهم والتطبيق.