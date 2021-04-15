افتتاحيات الصحف تبرز إنجازات السيسي وحرصه على استكمال إنشاء منظومة الري الذكي

بعنوان «الإنتاج هو الحل»

أبرزت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها صباح اليوم ، المشروعات الإنتاجية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمختلف القطاعات، والتي توفر فرص العمل لملايين المصريين.

وتحت عنوان "الإنتاج هو الحل"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن مصر اعتمدت لسنوات طويلة، في تدبير أغلب مواردها على الاقتصاد الريعي الذي يشمل مجموعة من الخدمات والسياحة ودخل قناة السويس وغيرها من المصادر التي قد تتأثر سلبيًا نتيجة أي ظروف طارئة.

وأضافت أن الوضع تغير عندما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسئولية قيادة مصر في ظل تحديات هائلة واجهها برؤية ثاقبة وإستراتيجية جديدة، تعتمد على الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي من السلع والمنتجات الأساسية، للاستهلاك المحلى مع التخطيط لتحقيق 100 مليار دولار من الصادرات سنويًا.

وأشارت الصحيفة إلى تحقيق إنجازات هائلة أقرب إلى المعجزات في عهد الرئيس السيسي، من حيث تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من الطاقة والطرق والأنفاق ومشروعات المياه والصرف وغيرها، ولذلك أصبح المجال مناسبًا لتنفيذ المبادرات الإنتاجية في الصناعة والزراعة، والتي تعد الأساس الذي قامت عليه نهضة أغلب الدول التي حققت قفزات اقتصادية هائلة شرقًا وغربًا.

وأوضحت أن هناك أمثلة كثيرة على هذه المبادرات والمشروعات الإنتاجية، مثل مشروع الدلتا الجديدة بمحور الضبعة، وقبله مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وتوفير المياه للتوسعات الزراعية في سيناء، ومشروعات الصوب الزراعية والمزارع السمكية؛ كما تشمل أيضا مشروعات ومبادرات إنشاء المناطق والمجمعات الصناعية، وجذب كبار المستثمرين إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوطين صناعة السيارات صديقة البيئة، وتصنيع الماكينات الإنتاجية، وتطوير صناعة الغزل والنسيج.

واختتمت صحيفة "الجمهورية" افتتاحيتها: "المؤكد أن مثل هذه المشروعات الإنتاجية، توفر فرص العمل ملايين المصريين، وتضمن للدولة مصادر دخل دائمة لا تتأثر بأي ظروف، وتعطى لمصر ثقلها ومكانتها التي تستحقها على خريطة العالم."

وأبرزت افتتاحية صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم "الخميس"، تطوير سبل وأساليب الري على مستوى الجمهورية، بما يشمل منظومة الزراعية بكاملها.

وعنونت "الأهرام" في افتتاحيتها "الري الذكي ليس ترفاً!"، حيث أكدت أنه لم يعد مقبولاً أبدًا استمرار نظام الري عندنا على ما كان عليه منذ مئات السنين، فكل شيء في الدنيا تطور، بما في ذلك أنظمة ري الأراضي الزراعية، ولذلك فإن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يتوقف أبداً عن تنبيه القائمين على الزراعة المصرية إلى ضرورة الإسراع بتنفيذ خطط وبرامج تطوير وتحديث نظم الري على مستوى الجمهورية كلها، إيماناً منه بأن تحديث المجتمع المصري كله لابد، أن يشمل، فيما يشُمل، منظومة الزراعة بكاملها.

وأكدت الأهرام أن هناك خطوات ضخمة جداً في سياق هذا التطوير قد تم قطعها، سواء في تبطين الترع، أو التوسع في زراعة الصوبات الزراعية، أو استحداث برامج جديدة في التخطيط لإدارة الدورات المحاصيلية، والتعامل مع التربة، والأسمدة، والمبيدات وغيرها.

وأشارت إلى اجتماع الرئيس السيسى أمس الأول مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المعنيين بالزراعة والري، حيث أعاد الرئيس التوجيه إلى ضرورة التعجيل بتوفير كل عوامل النجاح لآليات تنفيذ تطوير منظومة الري المصرية، بما يعود بالفائدة على مجمل الاقتصاد القومى مع استكمال تحديث منظومة الري كلها.

وأوضحت أن هذا التحديث، أولاً، سيقلل من الفقد الهائل في المياه، والذي يحدث حالياً نتيجة الاستمرار في نظام الري القديم العتيق الذي يستخدمه معظم المزارعين، وبطبيعة الحال فإن هذا الفقد، لو تم توفيره، فسوف نستخدمه في زراعة المزيد من الأراضي، فضلا عن حركة الاستصلاح الزراعية لمئات آلاف الأفدنة الجارية حالياً على قدم وساق في مناطق عديدة في مصر.

وتابعت أن هذا التحديث للري سوف يؤدي، ثانياً، إلى الحفاظ على التربة الزراعية، وخفض الأملاح التي تسلبها عافيتها، ومن ثم تعطينا هذه التربة محاصيل أكثر وأجود. وثالثا، فإن إصلاح نظام الري سيخفض استهلاك المبيدات والأسمدة، والذي يكلف الدولة مليارات الدولارات، ونحن بالتأكيد في أمس الحاجة إلى كل دولار لنبنى بلدنا.

وأكدت الصحيفة حرص وتصميم الرئيس السيسى على ضرورة استكمال إنشاء منظومة الري الذكي حفاظاً على الماء والأموال والتربة الزراعية، ولا شك أننا أصبحنا جميعاً نعرف أن هذا الري الذكي يعتمد على تقنيات حديثة جداً، مثل المجسات التي تقيس معدلات رطوبة وملوحة التربة، ولأن هذه الأجهزة تتكلف مبالغ ليست قليلة فإن الحكومة ستتحمل بتلك التكلفة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود، وهو الحفاظ على المياه، وزيادة الإنتاجية الزراعية، وبالتالي زيادة دخل الأسر الريفية ورفع مستوى معيشتها.