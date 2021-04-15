الصحف تبرز توجيهات السيسي برفع كفاءة كوبري أكتوبر وتحذيرات الحكومة من كورونا

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الخميس، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بمخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، والذي يعد محورًا رئيسيًا لربط شرق القاهرة بغربها، واستعراض موقف الإنشاءات بالعاصمة الإدارية، وتحذير الحكومة من تزايد إصابات كورونا والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتطبيق الفوري لغرامات مخالفي الإجراءات الاحترازية.

ففي صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: تطوير محور كوبري ٦ أكتوبر .. تصميمات المركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية تبرز تاريخنا العريق"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اطلع على مخطط رفع كفاءة وتوسعة كوبري ٦ أكتوبر، ووجه بسرعة البدء في التنفيذ ومراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة في الكوبري، والذي يعد محورًا رئيسياً لربط شرق القاهرة بغربها، بالإضافة إلى تطوير وتوسعة جميع الطرق السطحية أسفله، ليتكامل ذلك المخطط مع جهود الدولة في تطوير شبكة الطرق والمحاور.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الأربعاء، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وضم الاجتماع كلا من: اللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء محمد دكرورى بالمكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، واللواء أمجد المغربى رئيس مجلس إدارة شركة المعرفة التطبيقية للبحوث والخدمات، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام، والمهندس أحمد الشمرلى رئيس مجلس إدارة شركة الشمرلى للطبع والنشر.

كما وجه الرئيس خلال الاجتماع بمراعاة إخراج التصميمات الخاصة بمركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة على نحو شديد الثراء والزخرفة ليعكس التاريخ المصري الإسلامي العريق وامتداده على مدار العصور.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي، والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مسجد مصر وتصميماته الداخلية وما يضمه من قاعات كقاعة «دار القرآن الكريم».

كما تم عرض الموقف التنفيذي للمتحف القومى للرياضة ومقر اللجنة الأوليمبية المصرية وباقي مقار الاتحادات الرياضية المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ، والموقف التنفيذي للمحطة المركزية للحافلات.

وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "الحكومة تظهر العين الحمراء لمخالفي إجراءات كورونا"، ذكرت "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أكد ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع المصالح الحكومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا خاصة مع تزايد أعداد المصابين خلال الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة أظهرت "العين الحمراء" لمخالفي الإجراءات الاحترازية، حيث شدد رئيس الوزراء على أهمية التباعد، وعدم التزاحم في الأسواق والأماكن العامة حرصًا على سلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء أمس عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر، حيث كشفت أن تزايد أعداد الإصابات بالفيروس خلال هذه المرحلة، يستوجب التزام المواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخصوصاً ارتداء الكمامة.

كما عرضت الوزيرة موقف تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، مؤكدة أنه تم تجهيز وافتتاح 193 مركزاً لتلقي اللقاح للمواطنين حتى الآن، كما عرضت جانباً من موقف إعطاء اللقاح لعدد من الجهات، إلى جانب استعراض جهود تجهيز أرض المعارض لتقديم اللقاح لعدد أكبر من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية مع تزايد الأعداد المتوفرة من اللقاح خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن أرض المعارض ستصل الطاقة الاستيعابية لها إلى حوالي 10 آلاف شخص يومياً، وتتضمن استراحة انتظار واسعة للمواطنين على مساحة 1500 م2، تضمن التباعد وتقليل الكثافة، ويتم تجهيز 75 عيادة ثلاثية، تضم كل عيادة مدخل بيانات وفريقاً طبياً للموافقة المستنيرة، ونقطة إعطاء اللقاح.

وتحت عنوان "مدبولي يطالب الوزارات بالاستفادة من الإصدارات المؤمنة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طالب الوزارات والجهات الحكومية، بالاستفادة من الإمكانات المتوافرة بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والذي وصفه بأنه صرح تكنولوجي عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة.

وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، ولا سيما مع تزايد أعداد المصابين خلال هذه الفترة، مع قيام الجهات المعنية بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين.

وحول الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع جائحة كورونا، عنونت صحيفة "الأهرام" "صندوق النقد: الاقتصاد المصري لم ينكمش برغم كورونا"، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية قامت بإجراءات لاحتواء أزمة كورونا وأن مصر تعتبر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا اقتصاديًا.

وأضاف الصندوق أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو 2.5 العام الحالي مع استمرار الأزمة وضعف إيرادات قطاع السياحة، كما من المتوقع ارتفاع النمو في العام المقبل، مع التوسع في إعطاء اللقاحات وزيادة الاستثمارات العامة للدولة.

وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "في اجتماع مدبولي مع بعثة البنك الدولي "بحث التعاون في تطوير منظومة تسجيل الأراضي والعقارات"، أكد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، في اجتماعه مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات، ما توليه الحكومة من اهتمام للإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق.

وعرض ممثلو بعثة البنك الدولي مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول، مؤكدين أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم وزارات العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات، والإسكان، لتتولى التنسيق مع بعثة البنك الدولي، ودمج مقترحات خبراء البنك في المنظومة التي ستنشئها الحكومة.

وفي صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "القوات المسلحة تقوم بأعمال التطهير والتعقيم للمساجد الكبرى"، ذكرت "الأخبار" أن الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة واصلت القيام بأعمال التطهير والتعقيم للأماكن التي يرتادها الكثير من المواطنين بشكل يومي في رمضان لتجنب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس (كورونا) استكمالا لدور القوات المسلحة الوطني في مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار فيروس (كورونا).

وقامت عربات التطهير والتعقيم المتحركة والثقيلة وأطقم التطهير المحمولة بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لعدد من المساجد الكبرى التي تشهد إقبالاً من المصلين لأداء الشعائر خلال شهر رمضان المعظم حيث تم تطهير وتعقيم الجامع الأزهر ومسجد الحسين ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

وشملت أعمال التطهير والتعقيم الوقائي واجهات المساجد والأرضيات والحوائط ، واستخدمت في أعمال التطهير والتعقيم المواد الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية بما يحقق أفضل النتائج.

وفي حواره مع صحيفة الجمهورية، أكد السفير الأردني لدى جمهورية مصر العربية، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية، أمجد العضايلة، أن الملك عبدالله الثاني، وأخاه الرئيس عبدالفتاح السيسي أسسا لنهج نوعي ومستدام تسير وفقه العلاقات الأردنية-المصرية، ولتي تتقدم اليوم بشكل كبير وضمن استراتيجية الشراكة المتميزة والتكامل المشترك في المنطقة.

وأضاف العضايلة أن هناك تقدير لمواقف مصر بقيادة الرئيس السيسي تجاه الأردن، معربًا عن الاعتزاز الكبير لدى الأردن وقيادته وشعبه للموقف المشرف والمقدر، الذي عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى في رسالة التهنئة التي بعث بها لجلالة الملك عبد الله الثاني بمناسبة احتفالات الدولة الأردنية بمرور مئويتها الأولى، وهو موقف ليس بغريب على مسيرة الأخوة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين. ودلل العضايلة على متانة العلاقات بين البلدين والجارتين الشقيقتين بعديد من محطات التعاون والزيارات المتبادلة التي شهدتها عمان والقاهرة خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المملكة في منتصف يناير الماضي، ونجاح اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة، التي استضافتها العاصمة عمان.

وأكد أن تصميم قيادتي البلدين والحرص المتبادل من المسئولين على مختلف المستويات يؤشر على التفاؤل بفترة قادمة في المدى المستقبلي المنظور تشهد آفاقًا من التقدم الكبير في جميع ميادين التعاون الأردني المصري، وتوافقًا وتنسيقًا يواكب التطورات التي تشهدها قضايا المنطقة وتطلعات شعوبها، وبما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار ويتغلب على التحديات الراهنة.

وتحت عنوان "توجيهات رئاسية بتوفير السلع بأسعار مخفضة"، ذكرت صحيفة "الوطن" أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، أكد أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر اجتياحًا والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.

وقال "شعراوي"، خلال إطلاق مبادرة "شباب الخير" إنه تم إطلاق 25 سيارة نصف نقل ثلاجة، محملة بحوالي 30 نوعًا من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، منها اللحوم والدواجن أمام مقر الوزارة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة باب الخير التي تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والدقهلية، وشمال سيناء، والمنيا، وبني سويف، والمنوفية) لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب.

وعنونت صحيفة المصري اليوم "مفتي الجمهورية: 15 جنيهًا الحد الأدنى لزكاة الفطر"، حيث ذكرت الصحيفة أن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، حدد قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف فضيلته أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.وأشار فضيلة المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر.

وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة -بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

وتحت عنوان "تفحم 20 في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في طريق أسيوط-البحر الأحمر"، أفادت صحيفة "الأخبار" بمصرع 20 شخصا وإصابة ثلاثة آخرين في حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب قادم من القاهرة متوجها إلى محافظة قنا مع سيارة نقل محملة بأسمنت بطريق أسيوط البحر الأحمر عند الكيلو 103، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي وتم نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان العام.

وتلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارًا من غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس نقل ركاب بطريق أسيوط البحر الأحمر باتجاه سوهاج ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور توجه المحافظ لمكان الحادث وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان التصادم وتم الاستعانة بـ 25 سيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ونقل الجثث للمستشفيات وتم وضع حواجز مرورية وتعديل حركة المرور بالطريق منعا للتزاحم وتم رفع السيارة والأتوبيس وإنقاذ باقي الركاب.