الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

"بينهما شرطي".. إصابة شخصين في حادث تصادم بشارع محمد علي ببورسعيد

«بينهما شرطى».. إصابة شخصين فى حادث تصادم بشارع محمد على ببورسعيد

حادث تصادم بشارع
حادث تصادم بشارع محمد على ببورسعيد

شهد شارع محمد علي بنطاق حي الشرق ببورسعيد،  في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس،  حادث تصادم سيارتين ملاكي، وذلك بسبب السرعة الزائدة.

تعرضت سيارة للاحتراق، وتمكن الأهالي من إطفائها بواسطة طفايات الحريق الشخصية، وعلي الفور هرعت سيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وذلك لانقاذ المصابين.

وكشف مصدر بصحة بورسعيد لـ" الدستور" أن مستشفى السلام قد استقبل مصابين بكدمات وسحجات بالجسم وهما: ملازم أول حازم محمد سمير 22 سنة، وإياد على محمد شلبى 22 سنة .
 

وتلقى اللواء ناصر حريز بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم، وتتولى النيابة العامة التحقيق.

يذكر أنه قد تفحمت جثة لرجل مسن يدعي "عباس زغلول" ويبلغ من العمر 70 عاماً، وذلك في حريق بحي العرب بمحافظة بورسعيد،  وذلك بعد اندلاع النيران في "كنبة" داخل عقار خشبي.

كان العقيد محمد حمدان مدير إدارة الحماية المدنية والمقدم هاني المهدي رئيس قسم الإطفاء ببورسعيد، قد تلقيا إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق في عقار خشبي، وعلى الفور هرعت سيارتي إطفاء إلى مكان الحريق،  وتبين أنه في غرفة بالدور الرابع علوي، بشارع المنيا وحارة عدلي، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق.

وتلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالواقعة، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف على أسباب الحريق، وتقوم النيابة العامة بمناظرة الجثة، لنقلها للمشرحة والتصريح بالدفن.

 

 

حي الشرق بورسعيد تصادم السرعه شارع

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