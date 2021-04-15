رانية حسين تفوز بجائزة الملتقى العربى لناشرى كتب الأطفال

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن الفائزين بجائزة أفضل كتاب للطفل للدورة الثامنة 2021، والتي فاز بها وفقا لقرار لجنة التحكيم من الأعمال المتميزة التي ارتقت لمعايير الجائزة.

وفى فئة كتاب الطفولة الفئة العمرية قبل 12 سنة فاز بها كتاب " الذي طارت منه الكلمات" الناشر: نور المعرف للنشر والتوزيع مصر وللكاتب مهند العاقوص.

فئة كتب اليافعين من 12 إلى 16 سنة فاز بها كتاب "الملكة سهيلة"، الناشر دار نهضة مصر، وللكاتبة المصرية رانية حسين.

جائزة أفضل نص فاز بها كتاب “أكاد أختنق” للكاتبة سحر شحادى والرسوك لعاطف عبد الله عن دار نشر البراق العاراق.

وعن جائزة أفضل رسم فاز بها كتاب "أمل " للرسامة هيا حلاو، للكاتبة أمل نار الناشر دار حكاية قمر للنشر والتوزيع السعودية.

وتوجه رئيس الملتقى ناصر عاصي وأعضاء مجلس إدارة الملتقى بالتهنئة لجميع الفائزين آملين لهم دوام التميز والنجاح.

كما أشارت عائشة حمد مغاور، أمين عام الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال ورئيس لجنة الجائزة، إلى أن جائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل تسعى إلى تطوير كتاب الطفل، وتشجيع الناشرين على تقديم الأجود، مما يسهم في تحفيز الأطفال على صحبة واقتناء الكتاب، وتنمية عادة القراءة لديهم.

وكانت لجنة تحكيم الجائزة قد اختتمت عملها خلال الأيام الماضية ومن خلال تقنية الاتصال الإلكتروني لتحكيم الأعمال المشاركة في الدورة السابعة لجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، لأفضل كتاب للطفل من خلال حزمة من المعايير التحكيمية لهذه الجائزة التي تهدف إلى المساهمة في الارتقاء بالإنتاج الإبداعي لدور النشر أعضاء الملتقى، وتطوير إسهاماتهم في مجالات نشر كتاب الطفل العربي، وسيتم تكريم الفائزين في احتفال خاص يعلن عن مكانه وزمانه لاحقًا.