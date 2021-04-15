طقوس خاصة فى رمضان.. ذكريات الفنانين فى الشهر الكريم

شهر رمضان له شكل مختلف، وطلة بهية على خلاف الأشهر الأخرى، فهناك ذكريات تجمع نجوم الفن الجميل، عن طريق التجمعات والمواقف والحكايات البسيطة التي تجمعهم في شهر رمضان الكريم، والتي نعرفها من خلال مذكراتهم أو المقالات التي كتبت عنهم في بعض الصحف، والمجلات، والبرامج التلفزيونية المختلفة، ويحكي هؤلاء الفنانون عن ذكرياتهم مع شهر رمضان.



الفنان محمد فوزي في رمضان

كانت من ضمن المواقف التي نشرتها مجلة الكواكب بشهر رمضان عام 1961م، تضم بعض ذكريات الفنان محمد فوزي في رمضان، حيث كان يقيم سهرات رمضانية في منزله يجمع فيها أصدقاءه من الفنانين والموسيقيين ومؤلفي الأغاني لتناول السحور، فكان يعم المكان الألفة والبهجة.

كما يعد المطرب محمد فوزي صاحب أشهر أغنية رمضانية والتي تعد الأغنية الرسمية لشهر رمضان الجليل، وهي "هاتوا الفوانيس ياولاد، هنزف عريس يا ولاد"، وسجلها الفنان محمد فوزي مع مجموعة من الأطفال لتحفزهم ودعمهم على صيام شهر رمضان، وبعد الانتهاء من تسجيل الأغنية قدمها إلى الإذاعة مجانا دون أن يتقاضى أجرًا عليها حبا في جمال هذا الشهر وما فيه من سعادة وبركة.