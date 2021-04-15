طقوس خاصة فى رمضان.. ذكريات الفنانين فى الشهر الكريم

شهر رمضان له شكل مختلف، وطلة بهية على خلاف الأشهر الأخرى، فهناك ذكريات تجمع نجوم الفن الجميل، عن طريق التجمعات والمواقف والحكايات البسيطة التي تجمعهم في شهر رمضان الكريم، والتي نعرفها من خلال مذكراتهم أو المقالات التي كتبت عنهم في بعض الصحف، والمجلات، والبرامج التلفزيونية المختلفة، ويحكي هؤلاء الفنانون عن ذكرياتهم مع شهر رمضان.
الفنان محمد فوزي في رمضان
كانت من ضمن المواقف التي نشرتها مجلة الكواكب بشهر رمضان عام 1961م، تضم بعض ذكريات الفنان محمد فوزي في رمضان، حيث كان يقيم سهرات رمضانية في منزله يجمع فيها أصدقاءه من الفنانين والموسيقيين ومؤلفي الأغاني لتناول السحور، فكان يعم المكان الألفة والبهجة.
كما يعد المطرب محمد فوزي صاحب أشهر أغنية رمضانية والتي تعد الأغنية الرسمية لشهر رمضان الجليل، وهي "هاتوا الفوانيس ياولاد، هنزف عريس يا ولاد"، وسجلها الفنان محمد فوزي مع مجموعة من الأطفال لتحفزهم ودعمهم على صيام شهر رمضان، وبعد الانتهاء من تسجيل الأغنية قدمها إلى الإذاعة مجانا دون أن يتقاضى أجرًا عليها حبا في جمال هذا الشهر وما فيه من سعادة وبركة.
محمد عبدالوهاب في رمضان
من حوالي ٣٥ عاما كان يرفع موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب الأذان فوق مسجد سيد الشعراني، حيث كان يؤذن فوق مأذنته طوال شهر رمضان الكريم، ويدعو الناس للصلاة، وكان يفعل ذلك من داخله وحبه الشديد لهذا الشهر الكريم.
أم كلثوم في رمضان
اعتادت الفنانة أم كلثوم علي الصيام منذ صغر سنها، فكانت تؤدي فريضه الصيام وهي في التاسعة من عمرها، لأنها كانت من أسره محافظة وتربت تربية دينية، وكانت أم كلثوم لديها بعض المعتقدات أن من فطر رمضان سوف يصاب بحادث وتحدث له مشكلة كبيرة، وفي أحد المرات فى رمضان كانت أم كلثوم مريضة وعلى سفر فاضطرت أن تفطر في هذا اليوم، وفجاءة وهم على الطريق تتعرض السيارة لحادث مع سيارة أخرى مجاورة، مما أكد لها هذا الموقف أن إفطار أي يوم من شهر رمضان يكون يوم كله مشاكل وحوادث ومليء بالكوارث.
سهير رمزي في رمضان
قالت الفنانة سهير رمزي في برنامج "ذكريات رمضان" مع الإعلامية سوزان حسن: "شهر رمضان ده صحبي وأخويا وعزيز عليا أوي.. بستناه أكتر من العيد".
كما أنها تذكرت طفولتها في الماضي بشهر رمضان قائلة: "لما كان عندي تسع سنين، كنت بصوم لحد الساعة 12، وكنت بزوغ ممكن أكل أي حاجة"، وذكرت أيضا أنه خلال شهر رمضان تربطهم تجمعات أسرية كبيرة، ولا تغادر المنزل طوال ٣٠ يومًا من شهر رمضان.
وأشارت خلال حوارها مع الإعلامية سوزان حسن عبرالتلفزيون إلى أنه "في رمضان بصحى متأخر بس قبل الضهر عشان أصليه، وبعدين بدخل المطبخ أشوف إيه اللي بيتعمل فيه والأكل بيتوضب إزاي"، وأضافت: "لازم أوضب السفرة بإيدي، من أول الملاحة لحد كوباية الماية".