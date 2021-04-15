محافظ الشرقية يتفقد موقع تصادم عربتى قطار بالقرب من مينا القمح

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية موقع تصادم عربتيْن بالقطار رقم 939 الذي كان متوجهًا من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهيلة دون انقلابهما؛ وذلك بالقرب من محطة منيا القمح حيث تبين إجراء أعمال إصلاحات بتلك المنطقة.



وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان إصابة ١٥ مواطنًا في حادث قطار منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

ووجه محافظ الشرقية بسرعة توفير سيارات ميكروباص وأوتوبيسات لنقل ركاب القطار إلى أماكن إقامتهم.



وقال غراب، في تصريحات، إن حادث خروج عربتين من القطار القادم من القاهرة للزقازيق بمدخل منيا القمح لم يسفر عن أي وفيات ونتج عنه إصابة ١٥ شخصا فقط بسحجات وكدمات لتدافعهم ومحاولتهم الهروب من القطار خشية تكرار كارثة الصعيد.



وأشار إلى أن فريق عمل من هيئة السكة الحديد قامت برفع عربتي القطار وإعادتهما لمكانهما لتسير حركة القطارات وجاري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث ومعرفة سببه وإخطار النيابة التي تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.



وفي سياق متصل، أضاف الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالمحافظة انه تم الدفع ب٣٢ سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خشية إصابة عدد كبير من الركاب لسرعة نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفي منيا القمح المركزي واستدعاء جميع الأطباء لعلاج الحالات المصابة مؤكدا انه لا توجد وفيات وان حالات الإصابة بسيطة.



وأعلن أن المصابين هم أحمد سمير حسين ٢١ عاما، ومحمد فرج صابر ١٨ عاما، ومحمود احمد سعيد ٢٢عاما، وكريم جمال عبدة ٢٣ عاما، وعلي فتحي محمد ٢٥ عاما ومحمود العشري محمود ٣١ عاما وعصام محمد صبحي ٣١ عاما واحمد ممدوح محمد ٢٤ عاما ومحمد احمد محمد ٣٢ عاما ومحمود محمد ٤٠ عاما، السيد عبدالله السيد ٣٢ عاما، غريب محمد سعد ٢٣ عاما، وحسين محمد عبد الفتاح ٢٠عاما، ومصطفي محمد عبد السلام ٢٤ عاما، عبد التواب مرسي ٣٣ عاما، ومحمد السيد البلتاجي ٢٩ عاما، وتم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لعلاجهم.



كانت الهيئة القومية للسكك حديد قد أفادت بأنه أثناء مسير قطار ٣٣٩ ركاب القاهرة "بنها- الزقازيق" المنصورة بمنطقة التجديدات بحوش محطة منيا القمح، خرج البوجي الخلفي من العربة الخامسة والسادسة من على القضبان، وقام ونش الزقازيق برفع بوجي العربتين وإخلاء الخط، وانتظام مسير القطارات، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية للمعاينة والوقوف على أسباب خروج بوجي العربتين من على السكة.