انتهاء تصوير أخر مشاهد «أحسن أب» المعروض على الحياة

انتهاء تصوير مسلسل أحسن اب

نكشف خلال هذا التقرير كواليس انتهاء تصوير آخر مشاهد مسلسل «أحسن أب» من بطولة الفنان علي ربيع المعروض على الحياة بعد عدة أسابيع من التصوير المستمر داخل مجموعة من الديكورات بالسادس من أكتوبر ومدينة الإنتاج الإعلامي، حيث احتفل علي ربيع وطاقم عمل مسلسل أحسن أب بانتهاء التصوير بالتزامن مع عرض الحلقة الثانية من المسلسل على قناة الحياة والتي حقق بها علي ربيع انتشارا كبيرا.

انتهاء تصوير أحسن اب

تحتفل الفنان علي ربيع وطاقم عمل مسلسل أحسن أب من إخراج معتز التوني بتصوير آخر مشاهد العمل داخل ديكورات المسلسل الرئيسية وأقام فريق العمل احتفال بسيط بعد انتهاء التصوير تمام وقطعوا تورتة العمل واسط احتفال بتحقيق الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل أحسن أب نجاحا كبيرا على قناة الحياة من بطولة عدد كبير من النجوم.

أبطال وصناع مسلسل أحسن أب

يشارك في بطولة مسلسل "أحسن أب" كلا من علي ربيع، وهاجر أحمد، أحمد تهامي، حسام داغر، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين وعدد من ضيووف الشرف من تأليف محمد المحمدي، وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.

المسلسل يعرض على شبكة تليفزيون الحياة في مرات عرضه الأولى حيث يعرض على قناة الحياة العامة في تمام الساعة 6:30 مساءً بالتزامن مع الإفطار، والإعادة الأولى الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 11:15 صباحا، كما يعرض بالقناة الأولى المصرية كإهداء من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي.

ويقدم علي ربيع خلال العمل شخصية مختلفة عن أدواره السابقة حيث يجسد دور حرامي ومن خلال الأحداث يعرف وجود مسابقة باسم أحسن اب فيسعى لدخول المسابقة بأي طريقة فيستعين بأحد أطفال الشوارع على أساس أنه ابنه ويحاول الدخول لسرقة الأموال المجمعة في المسابقة ومع الأحداث تختلف وجهة نظره وتتحول مسارات حياته والعمل الجديد مكون من 15 حلقة فقط حيث تكون الدراما الكوميدية مركزة ويتم استكمال الشهر الكريم بمسلسل عالم موازي من بطولة النجمة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبد العزيز وهشام جمال وعمرو وهبة وعدد من نجوم الكوميديا المميزين ليبدأ عرضه من السادس عشر من شهر رمضان الجاري.