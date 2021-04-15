خروج 12 مصابا فى حادث قطار الشرقية من مستشفى منيا القمح بعد تحسن حالتهم

قالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، إنه تم خروج ١٢ مصابا من مصابى محادث قطار منيا القمح، بعد ان تم نقلهم بمعرفة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منيا القمح العام وذلك بعد تحسن حالتهم، بينما لا يزال ٣ من المصابين واللذين تم نقلهم بمعرفة الأهالي إلى مستشفى منيا القمح العام لا يزالون يتلقون العلاج اللازم داخل المستشفى.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية، أن الأوضاع حتى الآن مستقرة وتم السيطرة على الحادث وتستمر الأجهزة الأمنية والتنفيذية في متابعة رفع آثار الحادث واستعدال سيارتي القطار المنقلبتين بمعرفة رجال ومعدات السكك الحديدية دون وقوع أية وفيات.

وكان مرفق هيئة إسعاف محافظة الشرقية، قد زاد عدد السيارات و دفع بـ 23 سيارة إسعاف، لنقل المصابين فى حادث خروج عربات قطار عن القضبان بمدخل مدينة منيا القمح، وانتقلت الاجهزة الأمنية لمعاينة الحادث.

و أعلن مستشفى منيا القمح المركزي، عن استقبال 8 إصابات، من حادث خروج عربتين قطار ركاب عن القضبان بمدخل مدينة منيا القمح.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بخروج عربتين عن القضبان، من قطار ركاب بمدخل منيا القمح.

وتجمهر أهالي منيا القمح بموقع الحادث للمساعدة فى نقل المصابين وإسعافهم، فيما وصلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للمعاينة.

وشهدت مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية، حادث خروج قطار عن القضبان بمدخل المدينة.



ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ٢٠ سيارة مجهزة لنقل المصابين .



وأفاد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بأن عدد الإصابات قليلة، وتجمهر أهالي منيا القمح بموقع الحادث لمساعدة المصابين.

وتجمع أهالي منيا القمح والقرى المجاورة لمكان الحادث بمحيط وقوعه، لمساعدة المصابين وإسعاف أصحاب الإصابات الخفيفة بمكان الحادث.

يذكر أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حالات وفاة، وأن الإصابات ما بين إصابات سطحية وإصابات متوسطة.