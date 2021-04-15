الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

زواج وابتزاز.. أحداث الحلقة 2 من مسلسل «حرب أهلية» بطولة يسرا

الفنانة يسرا والفنان
الفنانة يسرا والفنان باسل الخياط

شهدت أحداث الحلقة 2 من مسلسل «حرب أهلية»، بطولة يسرا، العديد من الأحداث التي سيطرت عليها الإثارة والتشويق من زواج وابتزاز وشر، بالإضافة إلى الألغاز الغير مفهومة.

انهيار يسرا بعد تعنيف جميلة عوض لها في حلقة 2 مسلسل «حرب أهلية» 

 

وبدأت الحلقة 2 مسلسل «حرب أهلية» من حيث انتهت السابقة، وهو انهيار يسرا بعدما عنفتها ابنتها جميلة عوض ضمن الأحداث بعدما ذهبت لها لتقديم هدية عيد ميلادها، ولكنها رفضتها وقامت برميها وطردتها وسط الحضو،ر مما سبب إحراج شديد لـ«مريم» يسرا.

 

زواج باسل الخياط من أروى جودة فى حلقة 2 مسلسل «حرب أهلية»

 

وشهدت أحداث الحلقة 2 مسلسل «حرب أهلية» زواج «يوسف» باسل الخياط من «ديدا» أروى جودة، وذلك بعد قصة حب، ومن الملفت للنظر خوفه الشديد على شقيقته التي اكتشف إدمانها مؤخرًا ويحاول علاجها وابتعادها عن صديقات السوء اللاتي  تسببن في  تعاطيها المخدرات، فكان يهتم بوجودها بجانبه حتى يوم زفافه ليطمئن عليها.

 

جميلة عوض تبتز صديقتها من أجل عشيقها في الحلقة 2 مسلسل «حرب أهلية»

ومن جهة أخرى، قامت جميلة عوض بابتزاز صديقتها التي صورتها داخل حمام فلتهم يوم عيد ميلادها لابتزازها بالفيديو المصور لها أثناء تغير ثيابها؛ وذلك بسبب اختيار حبيب جميلة عوض لصديقتها الضحية التي صورتها، فأرادت أن تفرق بينهما بتصويرها عارية، وذلك بمساعدة زوجة أبيها «نادين» سانتيا خليفة، والتي تحرضها على الشر والأمور الغير شرعية بحجة أنها صديقتها المقربة وتتمنى لها الخير.

 

يسرا تنهى الحلقة 2 مسلسل حرب أهلية بلغز 

 

ورفضت يسرا أن تذهب فرح باسل الخياط دون مبرر، رغم أن أحداث الحلقة الأولى سلطت الضوء على أنهما تربطهما علاقة ما دون معرفتها، ولكن الملفت للنظر هو انتهاء اللقة الثانية برد يسرا على سؤال سبب عدم حضورها حفل الزفاف لترد قائلة: «مقدرش أشوف جوزي بيتجوز واحدة تانية»، مما أثار التساؤلات حول هل تزوجت من باسل الخياط أم أنها مريضة نفسية تتعالج عنده بطبيعة أنه طبيب نفسي؟ وهو ما يكشف لنا خلال أحداث الحلقة الثالثة التي تعرض غدًا على شاشة «سي بي سي» في تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا أحداث الحلقة 2 مسلسل حرب أهلية يسرا الفنانة جميلة عوض باسل الخياط

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