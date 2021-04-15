الخميس 15 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ردا على الشائعات.. محافظ الشرقية ينفى وقوع وفيات بحادث قطار منيا القمح

حادث قطار منيا القمح
حادث قطار منيا القمح

نفى الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وقوع أية حالات وفاة نتيجة انقلاب سيارتي قطار أمام مدخل الطريق الدائري بمركز منيا القمح، والذي تم تداوله عبر عدد من المواقع الصحفية  الإلكترونية، مؤكدا خروج ١٢ حالة واستمرار ٣ حالات في تلقي العلاج بمستشفى منيا القمح العام.

ويهيب محافظ الشرقية  بكافة وسائل الإعلام ضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما ينشر من أخبار  عن الحادث والإلتزام بما يتم نشره من خلال المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقيه عبر الصفحة الرسمية للمحافظة.

وكان مرفق هيئة إسعاف محافظة الشرقية،  قد زاد عدد السيارات و دفع ب 23 سيارة إسعاف، لنقل المصابين في حادث خروج عربات قطار عن القضبان بمدخل مدينة منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمعاينة الحادث.

وأعلن مستشفى منيا القمح المركزى، عن استقبال  8 إصابات، من حادث خروج عربتين قطار ركاب عن القضبان بمدخل مدينة منيا القمح.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بخروج عربتين عن القضبان، من قطار ركاب بمدخل منيا القمح.

وتجمهر أهالي منيا القمح بموقع الحادث للمساعدة في نقل المصابين وإسعافهم، فيما وصلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث للمعاينة.


وشهدت مدينة منيا القمح في محافظة الشرقية،  حادث خروج قطار عن القضبان بمدخل المدينة.


ودفع مرفق الإسعاف بالشرقية بـ٢٠ سيارة مجهزة لنقل المصابين.

وأفاد مصدر بمديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بأن عدد الإصابات قليلة، وتجمهر أهالي منيا القمح بموقع الحادث لمساعدة المصابين .

وتجمع أهالي منيا القمح والقرى المجاورة لمكان الحادث بمحيط وقوعه، لمساعدة المصابين وإسعاف أصحاب الإصابات الخفيفة بمكان الحادث.

يذكر آن الحادث لم يسفر عن وقوع أي حالات وفاة، وأن الإصابات ما بين إصابات سطحية وإصابات متوسطة.

محافظ الشرقية شائعات كاف حادث قطار ممدوح غراب عربات أجهزة الأمنية

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