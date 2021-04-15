الولايات المتحدة: حقن نحو 195 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

كشفت هيئة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حقن ما يقرب من 195 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا بالولايات المتحدة حتى الآن.

وذكرت الهيئة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن 194 مليونًا و791 ألفًا و836 جرعة إجمالية تم حقنها في الولايات المتحدة، ما يشكل حوالي 78% من إجمالي 250 مليون و998 ألف و265 جرعة تم تسلمها.

ارتفاع حالات إصابة كورونا في الولايات المتحدة

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، مساء الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 77878 حالة، مؤكدة وفاة 913 شخصا.



إصابات كورونا حول العالم

وعلى المستوى العالمي، أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية حول جائحة "كورونا"، حتى مساء الأربعاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ مليونين ونحو 973 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 138 مليونا وأكثر من 44 ألف إصابة، وتعافى منهم 111 مليونا وما يقارب من 73 ألف مريض.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (3,687 وفاة)، والهند (1,026 وفاة)، وأمريكا (819 وفاة)، وبولندا (644 وفاة)، وإيطاليا (476 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (185,248 إصابة)، والبرازيل (80,157 إصابة)، وأمريكا (77,720 إصابة)، وتركيا (59,187 إصابة)، وفرنسا (39,113 إصابة).

وما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسًا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأربعاء الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا (577,179 وفاة)، والبرازيل (358,718 وفاة)، والمكسيك (210,294 وفاة)، والهند (172,115 وفاة)، وبريطانيا (127,123 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أمريكا التي تخطت اليوم عتبة الـ32 مليونا بواقع (32,070,784 إصابة)، والهند (13,873,825 إصابة)، والبرازيل (13,601,566 إصابة)، وفرنسا (5,106,329 إصابة)، وروسيا (4,657,883 إصابة).