الخميس 15 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ننشر أسماء المصابين فى حادث قطار منيا القمح بالشرقية

حادث قطار منيا القمح
حادث قطار منيا القمح

تنشر "الدستور"  قائمة بأسماء مصابي حادث خروج عربتين من قطار القاهرة المتجه إلى المنصورة، بمدخل مدينة القمح بمحافظة الشرقية، والذى وقع مساء الأربعاء.

وأصيب كل من:

 

  • أحمد سمير حسين، ٢١ عاما
  • محمد فرج صابر ١٨ عاما
  • محمود أحمد سعيد ٢٢عاما
  • كريم جمال عبده ٢٣ عاما
  • علي فتحي محمد ٢٥ عاما
  • محمود العشري محمود ٣١ عاما
  • عصام محمد صبحي  ٣١ عاما
  • أحمد ممدوح محمد  ٢٤ عاما
  • محمد أحمد محمد  ٣٢ عاما
  • محمود محمد٤٠ عاما
  • السيد عبدالله السيد ٣٢ عاما
  • غريب محمد سعد ٢٣ عاما
  • حسين محمد عبدالفتاح ٢٠عاما
  • مصطفى محمد عبدالسلام ٢٤ عاما
  • عبدالتواب مرسي ٣٣ عاما
  • محمد السيد البلتاجي ٢٩عاما

وقد تم نقلهم إلى مستشفى منيا القمح المركزي لعلاجهم،  فيما يقوم فريق عمل من هيئة السكة الحديد، حاليا برفع عربتي القطار وإعادتهما لمكانهما لتسير حركة القطارات، وجاري تشكيل لجنة لكشف ملابسات الحادث ومعرفة سببه.

كما حضرت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث لمعاينته، و جاري إخطار النيابة العامة، التي تولت التحقيق. 

وفي سياق متصل كان مرفق إسعاف الشرقية قد دفع بـ23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث خشية إصابة عدد كبير من الركاب لسرعة نقلهم إلى المستشفيات لإسعافهم وقد تم إعلان حالة الطوارئ في مستشفى منيا القمح المركزي.

كما تجمهر الأهالي في محاولة لإسعاف المصابين والمشاركة في سرعة نقلهم للمستشفى.


 تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو، رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بخروج عربتين عن القضبان، من قطار ركاب بمدخل مينيا القمح، وانتقلت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إلى موقع الحادث للمعاينة.

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