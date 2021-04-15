نقابة صيادلة الإسكندرية تستلم صيغًا تنفيذية جديدة للمستشفيات الجامعية

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، عن حصولها على ٣٠ حكمًا قضائيًا، خلال الأيام الماضية، في الدعوات المقامة من الصيادلة في النقابة ضد رئيس جامعة الإسكندرية السابق الدكتور عصام الكردي، بصفته وذلك لعدم تنفيذ قرار رئيس الجامعة بأحقيتهم بزيادة الأجور الإضافية ومقابل الإشراف و معاونة الأبحاث.

وأشارت النقابة، في بيان لها، إلى أنه بذلك يصل إجمالي الأحكام التي حصلت عليها النقابه ٨٠ حكمًا، والصيغ التنفيذية لحوالي ٤٠ حكمًا، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض هذه الأحكام لعدد من الزميلات.

وأكدت النقابة على أنها ستقوم بمتابعة باقي الأحكام التي ستصدر في أبريل ومايو ويونيو2021، مؤكدة لأعضائها على أن أي تأخيرات تكون خارجة عن إرادة النقابة وهي من إجراءات القضاء، موجهة الصيادلة بمراجعة الأسماء مع الصيادلة الأوائل بالمستشفيات.

وفي سياق متصل أكدت النقابة أنها تتضامن مع الصيادلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩ والذين لم يعلن تكليفهم إلى الآن وفقا للقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤، وأن النقابة على مدار العامين السابقين لم تدخر جهدا بدعم الزملاء بكافة الإجراءات القانونية، بداية من طلبات الإحاطة الرسمية داخل مجلس النواب وعقد عدة لقاءات مع لجنة الصحة والاتصالات المستمرة مع وزارة الصحة، وإدارة التكليف والنقابة العامة، وأكثر من لقاء إعلامي لدعم حق الزملاء من الدفعتين في التكليف.

وأشارت إلى أنه تم أمس إعلان النتيجة، وقد كانت مخيبة لآمال جموع الصيادلة طالبي التكليف لما يمثله هذا الإعلان من مخالفه الدستور في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالبت بإعلان التكليف لكامل الدفعتين والاستفادة من هذه الكوادر الطبية المتميزة في مختلف مجالات القطاع الصحي، وأن النقابة ترحب بالزملاء خلال الأيام القادمة لدعمهم في اتخاذ ما يتفق وصحيح القانون في هذا الشأن.

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