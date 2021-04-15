الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تغلق 11 مسجدا بعد ثبوت إصابات كورونا بين المصلين

السعودية
السعودية

قررت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، إغلاق 11 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق وذلك بعد ثبوت إصابة 11 مواطنًا بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما أُغلق خلال 66 يوماً 590 مسجداً، فُتح 570 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.


وأوضحت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء السعودية، أن المساجد المغلقة أربعة مساجد في منطقة الباحة رُصدت بها أربع حالات، وثلاثة مساجد بمنطقة مكة المكرمة فيها ثلاث حالات، ومسجد بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة القصيم بمعدل إصابة لكل مسجد.


وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجداً، مشددة على أنه في حال رصد أي تقصير أو تراخ في تطبيق البروتوكولات الصحية والتعليمات الخاصة بأوقات الصلوات المفروضة والتراويح المعتمدة من الجهات المختصة لسلامة وصحة المصلين بالإبلاغ عبر مركز خدمات المستفيدين.
 

إصابات كورونا في السعودية اليوم

وكانت أعلنت الصحة في منطقة الرياض مساء الأربعاء تسجيل أعلى حصيلة إصابات كورونا في السعودية بـ 443 إصابة، فيما سجلت منطقة مكة ثاني أعلى إصابات في البلاد بـ172 إصابة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إنه لأول مرة منذ أشهر، تجاوزت إصابات كورونا في جميع مناطق المملكة حاجز الـ10 إصابات باستثناء منطقة الجوف بـ6 إصابات.

وأشارت ازارة الصحة في المملكة العربية السعودية، إلى أن حصيلة إصابات كورونا في كل مناطق البلاد بلغت 929 إصابة، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات في السعودية إلى 401157 حالة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 8935 منها 986 حالة حرجة، مشيرة إلى أن إجمالي الوفيات وصل إلى 6781 حالة.

وكشفت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي حالات التعافي في البلاد  بلغ 385441 حالة.

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