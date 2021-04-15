الخميس 15 أبريل 2021
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محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيمان البحر درويش يكشف خزائن أسراره مع «العرافة» بسمة وهبة.. الليلة

ايمان البحر درويش
ايمان البحر درويش في العرافة

تنطلق اليوم الخميس ثالث حلقات البرنامج الرمضاني "العرافة" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "المحور"، باستضافة الفنان إيمان البحر درويش، وذلك في تمام السادسة والنصف مساء.

ويكشف الفنان إيمان البحر درويش العديد من الأسرار في حياته الشخصية، بجانب الحديث عن تفاصيل جديدة في مسيرته الفنية.

وتأتي هذه الحلقة بعد الشائعات التي طالت إيمان البحر درويش والتى أكدت إصابته بشلل بعد الوعكة الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية، حيث أصيب بجلطة في المخ، ولكن نفى ايمان البحر درويش ما تم تداوله من أخبار عن إصابته بالشلل. 

ويستعد إيمان البحر درويش لتقديم عدد من الأعمال الغنائية خلال الفترة المقبلة ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيلها عقب انتهاء الموسم الرمضاني. 

وفي وقت سابق، كشفت بسمة وهبة صورة من كواليس برنامجها الرمضاني "العرافة"، حيث ظهرت بسمة في الصورة مرتدية فستانًا بلوك "البرنسيس في يوم عرسها" الذي يتجاوز سعره الـ 100 ألف دولار، من بيوت الأزياء العالمية سينكو من داخل ديكور البرنامج، وكتبت عليها: "انتظروني أول يوم رمضان بعد الفطار مباشرة أنا والعرافة على قناة المحور".

ويعد برنامج "العرافة" امتداد لبرامج بسمة وهبة الرمضانية والتي تعتمد على فضح وكشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، مما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد استضافت في أولى حلقات البرنامج مايا دياب وتم إذاعة الحلقة على جزأين.

وكانت  قناة «المحور» قد طرحت خلال الأيام الماضية البرومو الرسمي لبرنامج «العرافة» المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.

تذاع الحلقة الاولى من البرنامج اليوم عقب آذان المغرب  في الساعة السادسة والنصف مساء.

 

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