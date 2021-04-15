اعتذار منتج «كله بالحب» بعد انسحاب أحمد السعدنى ومصطفى درويش

أصدر المنتج إسلام المرسي، منتج مسلسل “كله بالحب” بطولة زينة وعدد من الفنانين، بيانا قدم فيه اعتذارا لأبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان أحمد السعدني والفنان مصطفى درويش وأبطال العمل، على خلفية انسحاب البعض من العمل والمشكلات التي سببها تتر المسلسل ووجود اسم الفنانة زينة مرات على شارة البداية للمسلسل، مما دعا أحمد السعدني ومصطفى درويش للانسحاب.

اعتذار منتج كله بالحب

وأصدر المنتج إسلام مرسي بيانا اعتذر فيه لأبطال المسلسل، ونص البيان على، "تتقدم إدارة شركة سكرمو ميديا للإنتاج باعتذار واجب إلى كل فريق عمل مسلسل كله بالحب، وخاصة الأبطال الرئيسيون للعمل وعلى رأسهم النجم أحمد السعدني والنجمة صابرين والنجم مصطفى درويش والفنانه نور قدري وباقي نجوم العمل كل باسمه، على أخطاء غير مقصودة ظهرت في تترات الحلقات الأولى”.

وأضاف البيان: “تؤكد الشركة أنها تحمل كل التقدير لجميع فريق العمل، وتعتز بوجود نجوم كبار مشاركين في بطولة هذ المسلسل، وتؤكد الشركة أنه تم بالفعل تدارك الأخطاء التي ظهرت في تترات المسلسل بما يحفظ حق وقدر الممثلين الكبار في العمل”.

وكان الفنان أحمد السعدني ومصطفى درويش أعنا انسحابهما من مسلسل كله بالحب على خلفية وجود مشكلات بينهما وبين الشركة المنتجة وقررا الثنائي تقديم شكوى للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية مع رفع قضية ضد الشركة المنتجة.

أبطال مسلسل كله بالحب

يشارك في بطولة مسلسل كله بالحب عدد كبير من النحوم منهم زينة وصابرين وأحمد صلاح السعدني، وريم البارودي، وهالة فاخر، وسامر المصري، ومن تأليف أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبدالحميد ومن إنتاج إسلام المرسي ويعرض على عدد من القنوات الفضائية وشهد مؤخرا انسحاب أحمد السعدني ومصطفى درويش من بطولة العمل وجار الاتفاق مع الفنانين وإقناعهما للعودة من جديد حتى يكتمل العمل الذي بدأ عرضه وتم عرض 3 حلقات بالفعل عبر القنوات الفضائية المختلفة وحتى الآن لم يتم التواصل لأي اتفاق بين الشركة المنتجة والفنانين المنسحبين كما لم تعلن نقابة المهن التمثيلية نتيجة الشكاوى التي وصلتها.