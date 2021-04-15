محمد المعتصم يكتب: يجعل كلامنا.. اليوم الثاني 



• صفاء الطوخي أو نجوان مديرة المدرسة هي الأكثر حضورا على جروبات الماميز.. كل أم تستحضر تجربتها الخاصة مع نجوانها.

• مسلسل ولاد ناس يشارك فيه الزميل جمال عبد الناصر الصحفي في اليوم السابع بدور موظف يحاول افساد مديرة، وأحمد الهواري صاحب شركة عقارات يحاول شقط زينة.

• الساعة التاسعة مساء موعد عرض مسلسلات الاختيار على أون، واللي مالوش كبير على cbc، وكل ما نفترق على الحياة، ونجيب زاهي زركش على dmc والمداح على النهار وبنت السطان على النهار دراما ولحم غزال على MBC . بالإضافة طبعا إلى مبارة الأهلي والنصر في كأس مصر في التاسعة والنصف ومباراة الزمالك مع الحرس.. كل هذه الأعمال والمباريات في نفس موعد مباراة ليفربول وريال مدريد التى يتابعها الجمهور على المقاهي.. لذا لا داعي لأن يخرج اي نجم ويتحدث عن خروج الجماهير جماعات للمقاهي لمتابعة مسلسله.

• الطاووس .. المسلسل دخل في الموضع مباشرة بقصة الاغتصاب سهر الصابغ بعد تخديرها

• الطاووس .. حتى الآن الموضوع لا علاقة له بقضية فيرمونت سوي تخدير الضحية واغتصابها .. بقية الاحداث مختلفة

• الطاووس .. سميحة أيوب خير مثال على أن دبلت الوردة ريحتها فيها

• المداح .. حمادة هلال خرج من المقبرة بعد 12 ساعة والدنيا اتقلبت

• المداح .. جمال عبد الناصر دخل في مفاوضات مع حمادة هلال الدهب مقابل الزواج

• لحم غزال .. أول بائعة كرشة بفينر وبوتيكس واكستنشن وليلة كبيرة سعادتك

• لحم غزال .. مجاميع الحارة المصرية عبارة عن تشكيلة من أجود انواع اللبنانيين والسوريين أفخر أصناف الشاورما والفتوش

• إعلان شريهان.. على جانب آخر من الحياة هناك جدل نسائي على شعرها الطويل.. الشعر ده طبيعي ولا موصول

• مكافأة خاصة لصاحب قرار ان مسلسل على ربيع يكون ١٥ حلقة .. الناس تعبت من حلقتين.

• أحسن أب .. لا أحب المقارنة بين المشاركين في العمل لكن للأمانة خالد عليش مميز

• أحسن أب .. الفكرة مقبولة ولها جمهورها بتبقي فقط ان يتوقف على ربيع عن الاستعباط في الحلقات القادمة

• أحسن اب .. على ربيع يحتاج من يفهمه ان هناك فارق بين اسكتشات الهبل والارتجال الاهطل الذي يضحك جمهور خرج من منزله ليشاهد مضحكين جدد ويعمل شير لوكيشن من المكان. وبالتالي هيضحك علشان يحلل القرشين اللي اتدفعوا وبين جمهور دراما لديه ريموت كنترول ومش فاضي لوجه القلب .

• احسن اب.. الطفل الذي ظهر في المسلسل مميز .

• الحلقة الثانية من رامز أجمد من الأولى مليون مرة، الشهادة لله رامز بهدل طموح (رمضان) أكثر من البهدلة اللي شافها في الأهداف اللي دخلت في شريف إكرامي.

• كل حلقات رامز تنزل على عقلي إلا حلقة الطموح نزلت على قلبي

• النمر .. ربما لأن محمد إمام لا يهتم بالآخرين ويهتم بمشروعه ربنا صارف له النجاح

• النمر.. فريق العمل يمتلك موضوع متكامل للنجاح يجله أحد أهم مسلسلات رمضان

• النمر .. لو هنا الزاهد حبت محمد امام هزعل من محمد صلاح العزب

• القاهرة كابول .. الحلقة الثانية كانت مباراة في التمثيل بين أبطاله وصلت إلى حد تهديد خالد الصاوي لطارق لطفي بالقتل ليخلص العالم من العقل الممتليء بالشرور وانتهت بصوت رصاصة في الشارع اوقعت باحمد رزق

• العميد عادل: اخبار الحشيش ايه يا شيخ رمزى ..الحشيش اللي تجارته بقت حلال ع الحدود بينكم وبين باكستان

الشيخ رمزى:انت جاهل ، احنا اولا لا نتعاطاه.. ثانيا: بنبيعه لغير المسلمين ثالثا احنا بنصرف من تجارة الحشيش علي شرا السلاح للجهاد والضرورات تبيح المحظورات

( القاهرة كابول )

• الحوار في القاهرو كابول مكتوب بحرفية شديدة تحكي لك أحدث ما قدمته عقلية الجماعات في فن التبرير

• جاري البحث عن مواطن صعيدي في مستوى المواطن الأمير كرارة بيجيب لمراته شوالين دهب في عيد ميلادها

• فيه مواطنين في الصعيد لونهم ابيض وعيونهم ملونة واحمد مالك واحمد داش متوافرين في الصعيد بكثافة وبالتالي لا مبرر للسخرية من وجودهما بالمسلسل .. بالعكس الأداء عالي لكليهما

• الاختيار2 .. عظمة المسلسل أنه يوضح لنا كم نحن مدينون للرجال الذين فتحوا صدورهم للموت في سبيل الوطن

• الاختيار 2 .. ظهور أحمد المنسي مبهج يؤكد أننا لو انتجنا 100 عمل عنه لن نوافيه حقه هو ورفاقه

• الاختيار 2 .. المشاهد المصورة تجيب على السؤال المهم لماذا يكره الاخوان ومن معهم أجهزة الامن

• الاختيار 2.. الرجل الطيب أبو دقن خفيفة أراد تفجير الابراج المغذية للمحكمة الدستورية أثناء حلف اليمين .. وأحد الشباب اراد تفجير مظاهرات مؤيدي 30 يونيو .. عموما المسلسل وجه رساله لمن يطالب بالافراج عن أي ارهابي كيوت بانه مش بالشكل

• الاختيار 2 .. هذا المسلسل يجعلنا ندرك اننا مدينون بالفضل لأسر الشهداء

• الاختيار 2 .. الفاتحة لمحمد مبروك ولكل الشهداء

• الاختيار2 .. صياحهم طرب