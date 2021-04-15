مواقيت الصلاة فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية
تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:
أذان الفجر: 03:56
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب 06:21
أذان العشاء: 07:42
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر: 04:02
أذان الظهر: 12:01
أذان العصر: 03:37
أذان المغرب: 06:29
أذان العشاء: 07:51
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية
أذان الفجر: 03:57
أذان الظهر: 11:56
أذان العصر: 03:32
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء: 07:46
مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية
أذان الفجر: 03:55
أذان الظهر: 11:55
أذان العصر: 03:30
أذان المغرب 06:23
أذان العشاء: 07:45
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية
أذان الفجر: 03:55
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:29
أذان المغرب: 06:22
أذان العشاء: 07:43
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف
أذان الفجر: 03:59
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:28
أذان المغرب 06:20
أذان العشاء: 07:40
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط
أذان الفجر: 04:02
أذان الظهر: 11:54
أذان العصر: 03:26
أذان المغرب: 06:19
أذان العشاء: 07:37
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج
أذان الفجر: 04:00
أذان الظهر: 11:51
أذان العصر: 03:23
أذان المغرب: 06:15
أذان العشاء: 07:33
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:53
وقت الشروق 5:24 م
موعد آذان الظهر 11:51 م
موعد آذان العصر 3:26 م
موعد آذان المغرب 6:19 م
موعد آذان العشاء 7:39 م.
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان
وقت صلاة الفجر 4:02
وقت صلاة الشروق 5:26 ص
وقت صلاة الظهر 11:49 ص
موعد آذان العصر 3:19
موعد آذان المغرب 6:12 م
موعد آذان العشاء 7:27
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر
موعد اذان الفجر : 4:00 ص
موعد اذان الظهر : 11:49 ص
موعد اذان العصر : 3:19 م
موعد اذان المغرب : 6:13 م
موعد اذان العشاء : 7:30 م
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر
موعد اذان الفجْر 3:53 ص
موعد اذان الظُّهْر 11:45 ص
موعد اذان العَصر 3:17 م
موعد اذان المَغرب 6:09 م
موعد اذان العِشاء 7:28 م
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد
موعد اذان الفجْر: ٣:٥١ ص
موعد اذان الظُّهْر : ١١:٥١ ص
موعد اذان العَصر: ٣:٢٧ م
موعد اذان المَغرب: ٦:١٩ م
موعد اذان العِشاء: ٧:٤١ م
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس
موعد اذان الفجر: 03:54 ص
موعد اذان الظهر: 11:50 ص
موعد اذان العصر:03:25 م
موعد اذان المغرب: 06:16 م
موعد اذان العشاء:07:37 م
مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح
موعد اذان الفجْر: ٤:١١ ص
موعد اذان الظُّهْر: ١٢:١١ م
موعد اذان العَصر: ٣:٤٧ م
موعد اذان المَغرب: ٦:٤٠ م
موعد اذان العِشاء: ٨:٠٢ م