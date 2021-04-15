الخميس 15 أبريل 2021
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رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسي التحرير والإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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مواقيت الصلاة فى جميع محافظات جمهورية مصر العربية

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تقدم “الدستور”، اليوم، خدمة مواقيت الصلاة في جميع محافظات الجمهورية على النحو التالي:

 

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة:

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب 06:21

أذان العشاء: 07:42

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 12:01

أذان العصر: 03:37

أذان المغرب: 06:29

أذان العشاء: 07:51

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الغربية

أذان الفجر: 03:57

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء: 07:46

 

مواقيت الصلاة اليوم في الدقهلية

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:55

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب 06:23

أذان العشاء: 07:45

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

أذان الفجر: 03:55

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:29

أذان المغرب: 06:22

أذان العشاء: 07:43

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:59

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:20

أذان العشاء: 07:40     

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 04:02

أذان الظهر: 11:54

أذان العصر: 03:26

أذان المغرب: 06:19

أذان العشاء: 07:37

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 04:00

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:15

أذان العشاء: 07:33 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:53

وقت الشروق 5:24 م

موعد آذان الظهر 11:51 م

موعد آذان العصر 3:26 م

موعد آذان المغرب 6:19 م

موعد آذان العشاء 7:39 م.     

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسوان

وقت صلاة الفجر 4:02

وقت صلاة الشروق 5:26 ص

وقت صلاة الظهر 11:49 ص

موعد آذان العصر 3:19

موعد آذان المغرب 6:12 م

موعد آذان العشاء 7:27   

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:00 ص

موعد اذان الظهر : 11:49 ص

موعد اذان العصر : 3:19 م

موعد اذان المغرب : 6:13 م

موعد اذان العشاء : 7:30 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة البحر الأحمر

موعد اذان الفجْر 3:53 ص

موعد اذان الظُّهْر 11:45 ص

موعد اذان العَصر 3:17 م

موعد اذان المَغرب 6:09 م

موعد اذان العِشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بورسعيد

موعد اذان الفجْر: ٣:٥١ ص

موعد اذان الظُّهْر : ١١:٥١ ص

موعد اذان العَصر: ٣:٢٧ م

موعد اذان المَغرب: ٦:١٩ م

موعد اذان  العِشاء: ٧:٤١ م

 

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة السويس

موعد اذان  الفجر: 03:54 ص

موعد اذان  الظهر: 11:50 ص

موعد اذان  العصر:03:25 م

موعد اذان  المغرب: 06:16 م

موعد اذان  العشاء:07:37 م

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة مطروح

موعد اذان الفجْر: ٤:١١ ص

موعد اذان الظُّهْر: ١٢:١١ م

موعد اذان العَصر: ٣:٤٧ م

موعد اذان المَغرب: ٦:٤٠ م

موعد اذان العِشاء: ٨:٠٢ م

اذان الفجر أذان الظهر أذان العصر اذان المغرب أذان العشاء القاهرة السويس الإسكندرية الشرقية

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