مبارزة بالنبوت.. تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل «موسى»

اشتد الصراع بين “موسى” الشخصية التي يقدمها الفنان محمد رمضان، و"حميد" الفنان محمد أحمد ماهر، نجل العمدة الشخصية التي يقدمها الفنان مفيد عاشور، في مسلسل موسى الحلقة الثانية والتي عرض مساء أمس الأربعاء.

وجاء الصراع بين رمضان وأهل العمدة عقب زواج نجله من حبيبته، الشخصية التي تقدمها الفنانة تارا عماد، بينما ظهر في حفل زفافها مباراة بين الثنائي وهي المبارزة بالنبوت، والتي نجح فيها موسى على حميد، بينما استغل حميد أن يعطي موسى ظهره له ويضربه ولكن الضربة جاءت في والدة موسى الشخصية التي تقدمها الفنانة عارفة عبدالرسول.

وظهرت الفنانة هبة مجدي ضمن الحلقة وهي تساند صديقتها تارا عماد التي يعد زفافها على حميد في نفس الليلة، بينما ظهرت أيضا الفنانة عبير صبري والفنان رياض الخولي، وضمن الأحداث انتقل رويعي شقيق موسى إلى القطار مع الإنجليز بعد أن تم وضع اسمه في الكشف.

مسلسل موسى من تأليف ناصر عبد الرحمن ومن إخراج محمد سلامة ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويشارك في بطولته كل من الفنانة عارفة عبدالرسول وسمية الخشاب ومحمد ريحان ونجيب بلحسن ومنذر رياحنة وحمدي هيكل وآخرون.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة، ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني، ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية، ومسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، ومسلسل السلطانة بطولة الفنانة روجينا.