الحلقة الثانية من «هجمة مرتدة».. ظهور دور أحمد عز فى العراق

نكشف خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل هجمة مرتدة بطولة النجم أحمد عز المعروض على قنوات دي إم سي، حيث شهدت الحلقة الثانية من المسلسل مجموعة من الأحداث المثيرة أهمها ظهور الدور الحقيقي للفنان أحمد عز الذي يقدم شخصية سيف في دولة العراق.

الحلقة الثانية من هجمة مرتدة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “هجمة مرتدة” من بطولة النجم أحمد عز ظهور دوره الحقيقي في العراق من خلال معرفة علاقته بالمخابرات العامة المصرية، وأنه أحد العناصر المتعاملة مع الجهاز وله مهام واضحة هي جمع المعلومات عن الجماعات الإرهابية في العراق، ودورها في المنطقة وكيف تمول المنظمات الخارجية الجماعات الإرهابية بالسلاح والأموال.

وطلب نضال الشافعي من أحمد عز، في لقاء لهما على الحدود بين سوريا والعراق، خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل هجمة مرتدة، بعض المعلومات عن المنظمات التي لها علاقة بالجماعات الإرهابية بعد وجود معلومات عن سعي تلك الجماعات لدخول سيناء والتواجد فيها مما يهدد سلامة البلاد.

وعلى صعيد آخر، توافق هند صبري التعامل مع الإسرائيليين من خلال منظمة جبران وتوافق مخابرات إحدى الدول المعادية على تجنيديها ولكن بعد وضعها تحت الاختبارات والمراقبة اللصيقة لها من خلال فريق كامل تابع لتلك الدولة المعادية التي تهدف إلى تجنيد عدد من أبناء الوطن العربي لجمع المعلومات ضد بلادهم وهو ما تسعى المخابرات المصرية لإبطاله ومقاومته بكل قوة.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة من بطولة النجم أحمد عز، والنجمة هند صبري، والقديرة ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، والمسلسل من تأليف باهر دويدار ومن إخراج أحمد علاء الديب ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميا على دي إم سي في تمام العاشرة والربع مساء ويعاد 4 مرات أخرى عبر قناة دي إم سي دراما.